В Улан-Удэ наградили лучших народных дружинников

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

В Улан-Удэ проходит III Республиканский слёт народных дружин



На его открытии зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской и министр МВД Олег Кудинов вручили награды отличившимся дружинникам, сообщает пресс-служба правительства республики.



В этом году слёт проходит на территории 5-ой отдельной гвардейской танковой бригады.



Пётр Мордовской поблагодарил сотрудников добровольных народных дружин за помощь в обеспечении общественного порядка.



Так, при участии добровольных дружин в 2017 году были составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении 1962 правонарушителей. В органы внутренних дел доставлено 1342 нарушителя. Раскрыто шесть преступлений.



- Одним сотрудникам полиции без помощи общественности не справиться. Сегодня, как никогда, необходима ваша помощь по охране общественного порядка, охране лесов от пожаров. Я знаю много замечательных примеров, когда вы обнаруживаете и ликвидируете пожары, когда обнаруживаете поджигателей. Нам есть чем гордиться в республике, - обратился к общественникам Петр Мордовской.



Министр внутренних дел по Бурятии Олег Кудинов отметил, что благодаря работе народных дружин за минувший месяц уровень уличной преступности снизился на 10%.



- Очень важно уже на стадии выявления административных правонарушений пресекать дальнейшие действия и не доводить до совершения преступлений, - сказал глава МВД.



На сегодняшний день в Бурятии действует 243 народные дружины. Общая численность составляет 2106 человек.



На обеспечение деятельности добровольных народных дружин из республиканского бюджета в 2017 году было выделено около 8 млн рублей. В 2018 году на эти цели планируется направить более 9 млн руб.



