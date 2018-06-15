Все работы выполнены в технике пуантилизм
Сегодня музее истории города открылась выставка «Кяхта - Троицкосавск: золотые столетия». На ней представлены виды города Кяхта, изображённые одновременно в несколько периодов его истории, сообщает администрация Улан-Удэ.
- Выставка напомнит и наглядно продемонстрирует, сколько событий, судеб и перемен помнят эти улицы, - обещают организаторы.
Все работы выполнены в технике пуантилизм – раздельными мазками точечной формы.
В Улан-Удэ открылась выставка «Кяхта - Троицкосавск: золотые столетия»
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