В Улан-Удэ открылась выставка «Кяхта - Троицкосавск: золотые столетия»

Все работы выполнены в технике пуантилизм



Сегодня музее истории города открылась выставка «Кяхта - Троицкосавск: золотые столетия». На ней представлены виды города Кяхта, изображённые одновременно в несколько периодов его истории, сообщает администрация Улан-Удэ.



- Выставка напомнит и наглядно продемонстрирует, сколько событий, судеб и перемен помнят эти улицы, - обещают организаторы.



Все работы выполнены в технике пуантилизм – раздельными мазками точечной формы.



