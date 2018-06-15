Также четвероногие друзья продемонстрировали свои умения
Забайкальские полицейские-кинологи встретились с детьми из лагерей дневного пребывания. Стражи порядка поделились с ребятами секретами тренировки служебных собак и объяснили, какие породы отбирают для работы, как проходит их обучение и дрессировка, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
- В ходе встречи школьники задали полицейским немало вопросов, связанных с дрессировкой собак, а один из ребят попросил у полицейских помощи в обучении и воспитании домашнего пса, - уточняют полицейские.
По словам организаторов встречи, наиболее зрелищной частью встречи стала демонстрация навыков и умений «четвероногих» стражей порядка.
Овчарка по кличке Аякс показала, как умело выполняет команды по поиску взрывчатых веществ. Спаниель Белка и лабрадор Ника удивили своим умением безошибочно определять место хранения спрятанных наркотических средств, а бельгийская овчарка по кличке Дельт продемонстрировал успешное задержание преступника.
После показательных выступлений дети погладили собак и сфотографировались с ними на память. В знак благодарности дети вручили полицейским рисунки и стенгазету. А служебные собаки были награждены медалями, которые ребята специально смастерили своими руками для этой встречи.
Школьники Забайкалья подарили медали служебным собакам
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