Им вручили благодарственные письма и значки донора
Станция переливания крови Бурятии поздравила с праздником доноров-военнослужащих.
15 июня в посёлке Звёздный в Улан-Удэ прошла церемония награждения доноров, которые активно сдают кровь и поддерживают донорское движение.
Были вручены благодарственные письма и значки донора, которые используются по программе «Я - молодой донор!».
Так же прошёл курс ознакомительных лекций среди потенциальных доноров.
В Улан-Удэ наградили доноров-военных
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