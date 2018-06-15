В Улан-Удэ наградили доноров-военных

Им вручили благодарственные письма и значки донора



Станция переливания крови Бурятии поздравила с праздником доноров-военнослужащих.



15 июня в посёлке Звёздный в Улан-Удэ прошла церемония награждения доноров, которые активно сдают кровь и поддерживают донорское движение.



Были вручены благодарственные письма и значки донора, которые используются по программе «Я - молодой донор!».



Так же прошёл курс ознакомительных лекций среди потенциальных доноров.

