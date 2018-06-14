В Улан-Удэ от бешенства вакцинируют собак, кошек и ослов

В Улан-Удэ продолжается профилактика бешенства



С начала года в городе вакцинировано 12 477 собак, 4 155 кошек, 1 лошадь и 3 осла.



Для проведения разъяснительных работ по бешенству среди населения были привлечены студенты ветеринарного факультета БГСХА, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



По информации Улан-Удэнской городской станции по борьбе с болезнями животных, с начала года было проведено 120 выездов по вакцинации животных против бешенства, зарегистрировано 6 416 собак.



Мероприятия по профилактике бешенства и регистрацией собак и кошек продолжаются.



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