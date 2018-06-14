Автомобиль отличается эксклюзивным цветом и оригинальным интерьером с кожаной отделкой
Специальная версия внедорожника УАЗ «Патриот», посвящённая чемпионату мира по футболу, поступила в продажу в России, сообщает «Звезда».
Футбольная спецверсия отличается кожаным внутренним интерьером, дополненным футбольной символикой, а кузов покрашен в эксклюзивный цвет «Синий Байкал».
Также машина оснащена однозонным климат-контролем, круиз-контролем, датчиками парковки, подогревом передних сидений и рулевого колеса и мультимедийной системой с сенсорным экраном, в которую встроен навигатор.
Обойдется новинка в 995 тыс. рублей.
Футбольную спецверсию «УАЗ Патриот» покрасили в «Синий Байкал»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сегодня там воспитывается 50 детей
Сегодня в Улан-Удэ с гастролями прибыл Московский академический театр им.Вл.Маяковского. ФОТО
Автомобиль отличается эксклюзивным цветом и оригинальным интерьером с кожаной отделкой
С 5 июля парковка по улице Некрасова на перекрёстке с улицей Сухэ-Батора в Иркутске будет запрещена
Конкурс любительских и профессиональных фотографий «Октябрьский район, нет тебя краше!» посвящён 80-летию со дня образования района
16-летний парень едва не погиб или не стал инвалидом, отрабатывая удар по тайскому боксу
Цирковые артисты, битбоксеры, танцоры и КВНщики соберутся на манеже
Он вернул государству незаконно полученную пенсию лишь после суда
В государственном заказнике «Алтачейский» в Бурятии обнаружили гнездо с двумя яйцами
Мужчине продали вздувшееся напольное покрытие
Груз весом 15 тонн направлялся в Черногорск
Как сообщал «Байкал-Daily», 13-й «Байкальский Сабантуй» пройдёт 16 июня в селе Усть-Кяхта Кяхтинского района Бурятии
На ежегодный велопробег приглашаются все желающие
Юбилярше вручили сертификат на единовременную выплату
Чтобы появился полноценный лес, понадобится не менее ста лет