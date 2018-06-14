Футбольную спецверсию «УАЗ Патриот» покрасили в «Синий Байкал»

Автомобиль отличается эксклюзивным цветом и оригинальным интерьером с кожаной отделкой



Специальная версия внедорожника УАЗ «Патриот», посвящённая чемпионату мира по футболу, поступила в продажу в России, сообщает «Звезда».



Футбольная спецверсия отличается кожаным внутренним интерьером, дополненным футбольной символикой, а кузов покрашен в эксклюзивный цвет «Синий Байкал».



Также машина оснащена однозонным климат-контролем, круиз-контролем, датчиками парковки, подогревом передних сидений и рулевого колеса и мультимедийной системой с сенсорным экраном, в которую встроен навигатор.



Обойдется новинка в 995 тыс. рублей.



