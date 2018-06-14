В Улан-Удэ пройдёт Ночь в цирке

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Цирковые артисты, битбоксеры, танцоры и КВНщики соберутся на манеже



Завтра, 15 июня, в 20 часов в шапито Бурятского цирка стартует Ночь в цирке. На манеже соберутся цирковые артисты и битбоксеры, участники

федеральных телепроектов.



Битбоксеры Марк Бронштейн и Буянто Тудупов, Аяс Допай, участник проекта «Танцуй» на Первом канале, и многие другие.



- Ночь удивительных открытий, неожиданных номеров и весёлых шуток от бурятских квнщиков, - сообщает пресс-служба цирка. - Ночь в цирке обещает стать знаковым событием и началом летнего сезона пати и вечеринок на открытом воздухе. Артисты цирка Бурятии в этом проекте представят свои лучшие номера, которые не раз вызывали восхищение публики. Зрителей ждет адреналин, смех и только позитивные эмоции!





