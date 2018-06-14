Цирковые артисты, битбоксеры, танцоры и КВНщики соберутся на манеже
Завтра, 15 июня, в 20 часов в шапито Бурятского цирка стартует Ночь в цирке. На манеже соберутся цирковые артисты и битбоксеры, участники
федеральных телепроектов.
Битбоксеры Марк Бронштейн и Буянто Тудупов, Аяс Допай, участник проекта «Танцуй» на Первом канале, и многие другие.
- Ночь удивительных открытий, неожиданных номеров и весёлых шуток от бурятских квнщиков, - сообщает пресс-служба цирка. - Ночь в цирке обещает стать знаковым событием и началом летнего сезона пати и вечеринок на открытом воздухе. Артисты цирка Бурятии в этом проекте представят свои лучшие номера, которые не раз вызывали восхищение публики. Зрителей ждет адреналин, смех и только позитивные эмоции!
В Улан-Удэ пройдёт Ночь в цирке
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
16-летний парень едва не погиб или не стал инвалидом, отрабатывая удар по тайскому боксу
Цирковые артисты, битбоксеры, танцоры и КВНщики соберутся на манеже
Он вернул государству незаконно полученную пенсию лишь после суда
В государственном заказнике «Алтачейский» в Бурятии обнаружили гнездо с двумя яйцами
Мужчине продали вздувшееся напольное покрытие
Груз весом 15 тонн направлялся в Черногорск
Как сообщал «Байкал-Daily», 13-й «Байкальский Сабантуй» пройдёт 16 июня в селе Усть-Кяхта Кяхтинского района Бурятии
На ежегодный велопробег приглашаются все желающие
Юбилярше вручили сертификат на единовременную выплату
Чтобы появился полноценный лес, понадобится не менее ста лет
Он перевозил 6 голов крупного рогатого скота
Это произошло во время сильного ливня
Коммунальщики сначала заваривали 3 свища, а затем меняли участок трубы
Дети вспоминали героев, совершивших добрые поступки
Приятный сюрприз преподнесли прямо на концерте «Поёт Республика»