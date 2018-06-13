Пенсионер из Бурятии стал призёром чемпионата России по компьютерному многоборью

В Пятигорске завершился VIII всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров
Пенсионер из Бурятии Николай Тучинов завоевал бронзу чемпионата в категории «начинающий пользователь» в номинации «Работа на портале Пенсионного фонда РФ».
Победу в этой категории одержала Галина Костина из Ставропольского края, вторым стал Вадим Юлин из Ярославской области.
В командном зачёте заняли хозяева турнира – команда Ставропольского края, серебряные награды у сборной Кировской области, «бронза» – у Ярославской. Впервые в истории чемпионата побороться за награды турнира можно было в режиме онлайн. Звание «Виртуального чемпиона» завоевала Александра Калинина из города Калач-на-Дону Волгоградской области. Почётные дипломы вручены ещё в 18 номинациях.
Пенсионерам необходимо было сделать виртуальную презентацию, создать страницу в соцсетях, расставить тэги, оценить работу поликлиники, запустить канал на YouTube и др.
В финале крупнейших в России и мире компьютерных соревнований для старшего поколения, которые проводятся по инициативе Союза пенсионеров России с 2011 года, участвовали более 150 человек. Они стали лучшими среди 10 тысяч пенсионеров, принявших участие в отборочных турах, которые прошли по всей стране в 1001 муниципальном образовании. В Пятигорск приехали представители 72 регионов России, а также команды соотечественников из Армении, Беларуси, Великобритании, Испании, Словении, Чехии и Финляндии.
Чтобы доказать свою киберграмотность, в финальной компьютерной схватке участникам потребовалось составить виртуальную презентацию курортов Кавказских минеральных вод, на скорость ориентироваться в системе ГИС ЖКХ, продемонстрировать уверенную работу с поисковиком Яндекс, выполнить задания, разработанные Пенсионным фондом России. Например, посчитать пенсионные баллы или удаленно воспользоваться льготами для пенсионеров при покупке билета в театр, получив справку о назначении пенсии на смартфон и предъявив ее в электронном виде.
Возраст большинства участников составил от 60 до 65 лет, каждый седьмой «многоборец» преодолел 70-летний рубеж. Самым старшим участником соревнований стал 82-летний Магомет Бубакирович Аджибеков из города Черкесска.
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