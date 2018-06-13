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У кельи великого бурятского йогина пройдёт молебен

Общество, 
После молебна будут организованы культурно-спортивные мероприятия

9 июня близ села Элэсун Курумканского района Бурятии у субургана прошёл молебен, посвящённый Соодой ламе.

- В этом месте в 1846 году в бурятской семье скотоводов родился будущий IX ширээтэ лама Баргузинского дацана. Он был настолько яркой и притягательной личностью, что до сих пор народ тянется к нему. В 1994 я впервые побывал на этом святом месте и совместно с другими ламами провёл первый молебен. Потом изредка ещё несколько раз был там. С 2000 года мы стали приезжать ежегодно, а с 2016 года молебен стал проводиться обширно, с полной культурно-спортивной программой. И на этот раз несколько сотен верующих собрались помолиться великому перерожденцу Нагарджуны, - рассказал Олег Намжилов, настоятель Курумканского дацана.

После молебна культурная программа праздника была представлена выступлениями народных театров Элэсуна и Барагхана. На состязания же приехали команды из Баргузинского и Курумканского районов.

В бурятской национальной борьбе участвовал 101 участник, в скачках – 10, в стрельбе из лука – 13. Также были организованы конкурсы авторских стихов, соревнования по бурятской настольной игре «шагай наадан».

В местности Шинагальжин у медитационной кельи Соодой ламы молебен «Сольдэп» состоится 28 июня в 10.00 часов. Здесь также будут организованы культурно-спортивные мероприятия.

Ранее праздник был назначен на 17 июня, однако в Элэсуне после молебна, по просьбе оргкомитета, опять передвинули дату – на 28 июня.

Справка:

Цыден Соодоев родился в 1846 году в Элэсуне. В 7 лет родители отдали его хувараком в Баргузинский дацан. В 1861 году его, как одного из наиболее успевающих учеников, отправили учиться в Тамчинский дацан в резиденцию Хамбо-ламы. Защитив ученую степень «гэбши», он вернулся в Баргузинский дацан и служил в должности III заместителя настоятеля. В 1881 г. был направлен в Лхасу, учился в духовной академии знаменитого монастыря Балдан-Брейбуч хинд. Там он изучал многие восточные языки.

В 1894 г. Цэдэн Соодоев был избран настоятелем Баргузинского дацана. В 1896 г. в составе делегации баргузинских бурят участвовал в торжествах по случаю коронации Николая II и был награждён «Большой золотой медалью». В 1908-1914 гг., вместе со своим другом, сподвижником Аранжабой ламой, посетил страны – Индию, Цейлон, Непал, Бутан, Бирму, Японию.

Соодой лама имел широкий круг знаний, в совершенстве владел астрологией (зурхайша эрдэмтэн), методами народной медицины, основанной на тибетских трактатах, бывал в Москве, Санкт-Петербурге; за рубежом он достойно представлял свой народ, его культуру.

Соодой лама имел необыкновенные способности: мог переходить реки по поверхности воды, взбираться на крутые склоны Бархан-Уулы, легонько взлетая при этом, под дождем он оставался сухим и др. Он был признан перерожденцем индийского философа Нагарджуны (II в. н.э.) – основоположника буддийского учения Махаяны.

В апреле 1916 г. Соодой ламы не стало, он умер на 71 году жизни. Он ушел, проведя редчайший обряд в буддийской практике – обряд «джа-лю» – «превращение тела в радугу».

В 1970-х годах по инициативе Ц.-Б. Х. Эрдыниева жители с. Элэсун собрали средства, сложили кирпичный фундамент и поставили на нём чугунный субурган в честь Соодой ламы.

буддизм
 
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