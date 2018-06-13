В Улан-Удэ для детей из приёмных семей прошла игра



8 июня в центре «Малышок» для детей из приёмных семей проведена квест-игра «Мир природы».



Ребята прошли увлекательные и разные по сложности этапы: «Остров туманов и бурь», «Летающий остров», «Зверополис», «Остров грустного жирафа», «Саквариум», «Жужжандия», «Страна букетия».



Обязательным элементом завершающего этапа было выполнение доброго дела. Таким делом для ребят оказалась высадка цветов в клумбу.



Участники квест-игры также успешно выполнили все задания и нашли клад – памятные сувениры и игрушки, сообщает пресс-служба центра.

