В Улан-Удэ для детей из приёмных семей прошла игра

В ходе мероприятия ребята высадили цветы
8 июня в центре «Малышок» для детей из приёмных семей проведена квест-игра «Мир природы».
Ребята прошли увлекательные и разные по сложности этапы: «Остров туманов и бурь», «Летающий остров», «Зверополис», «Остров грустного жирафа», «Саквариум», «Жужжандия», «Страна букетия».
Обязательным элементом завершающего этапа было выполнение доброго дела. Таким делом для ребят оказалась высадка цветов в клумбу.
Участники квест-игры также успешно выполнили все задания и нашли клад – памятные сувениры и игрушки, сообщает пресс-служба центра.
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В ходе мероприятия ребята высадили цветы
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