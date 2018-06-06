Путь из Казахстана к Байкалу стал короче

Открылось новое авиасообщение между Алматы и Иркутском



В минувшие выходные южная столица приняла первый рейс Алматы-Красноярск-Иркутск. Этого маршрута не было более 20 лет.



Раньше, чтобы добраться до Красноярска, алматинцам и жителям области нужно было строить его через Новосибирск. Теперь, с возобновлением прямых полетов по этому направлению, долететь до Красноярска и Иркутска станет намного проще и доступнее.



Новый рейс осуществляет российская авиакомпании «Ангара» на турбореактивном самолете Ан-148-100Е, вмещающем 75 пассажиров. Полеты по этому маршруту будут выполняться 2 раза в неделю, каждую пятницу и понедельник.



Время в пути из Алматы в Красноярск составит 2 часа 40 минут.



Рейс Алматы-Иркутск предусматривает удобную пересадку в Красноярске. Путь из Алматы в Иркутск будет длиться 6 часов 40 минут (пересадка в Красноярске 1 час 50 минут), сообщает «МК Казахстан».

