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Байкал вошёл в «Золотое кольцо Сибири»

Общество, 
Иркутская область вошла в межрегиональный маршрут «Золотое кольцо Сибири». Об этом сообщила заместитель руководителя агентства по туризму Иркутской области Светлана Кравцова во время круглого стола с экспертами Русского географического общества

Специалисты этой организации приехали в Иркутскую область для осмотра объектов, предложенных для включения в маршрут «Золотое кольцо Сибири».

– Русское географическое общество реализует масштабный межрегиональный проект образовательного туризма на территории Сибирского федерального округа «Образовательный туризм как инструмент патриотического воспитания и социальной адаптации российской молодежи». Проект состоит из двух частей: создание познавательного межрегионального маршрута «Золотое кольцо Сибири» с участием 12 регионов Сибирского федерального округа и живые уроки - встречи школьников СФО с современными сибирскими путешественниками, – рассказала Юлия Калюжная, член комиссии Русского географического общества по развитию туризма.

Для включения в межрегиональный маршрут «Золотое кольцо Сибири» Русскому географическому обществу были презентованы туристические объекты в городе Иркутске - проект «Зеленая линия», 130 квартал, Иркутский областной краеведческий музей, а также архитектурно-этнографический музей «Тальцы», Байкальский музей, нерпинарий и другие объекты турпоказа. Туроператоры презентовали возможности круизных туров и этнотуризма.

– Иркутской области есть, что предложить туристам. Помимо озера Байкал, безусловно являющегося основой туристско-рекреационного потенциала региона, у нас сосредоточено 7% российских особо охраняемых природных территорий, 16 заказников федерального, регионального и местного значения, ботанический сад, 77 памятников природы, более 1,5 тысяч объектов экскурсионно-познавательного значения, самый крупный в мире Ангаро-Ленский артезианский бассейн хлоридных натриевых вод. Все это является отличной базой для развития экологического, этнографического, активного, водного и круизного, событийного туризма, а также санаторно-курортного комплекса, –отметила Светлана Кравцова.

Также около 1000 школьников Иркутской области встретились с выдающимся путешественником Русского географического общества – Евгением Ковалевским (Томск). Встречи прошли в детских оздоровительных лагерях «Здоровье» и «Галактика». Евгений Александрович поделился опытом кругосветного мореплавателя, объяснил свое видение взаимодействия человека с природой, а также пониманием формулы счастья. Дети смогли задать свои вопросы, получить автографы и сфотографироваться.

По итогам визита в Иркутскую область эксперты выберут несколько объектов показа, которые войдут в кольцевой маршрут. Те места, которые не войдут в основной маршрут, будут опубликованы на сайте проекта, чтобы туристы могли увидеть все, что их заинтересует, сообщает пресс-служба правительства.
Байкал
 
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