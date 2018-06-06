В России выбрали самые абсурдные объявления



Эксперты проекта «Народная оценка качества» уже подвели промежуточные итоги всероссийского конкурса фотографий, на которых запечатлены абсурдные, вводящие в заблуждение и нарушающие права граждан объявления в организациях социальной сферы (поликлиниках, больницах, школах, детских садах). Жюри конкурса отобрало 10 наиболее ярких фотографий, передающих абсурдность объявлений.







Как сообщает ОНФ, победители, занявшие первое, второе и третье места, получат в награду – жёсткий диск, портативное зарядное устройство, селфи-палку. Остальным финалистам вручат флешки, бейсболки и футболки. Имена победителей будут объявлены 15 июня.



- Фотографии объявлений, присланные на наш конкурс, демонстрируют, что в социальной сфере хромает обратная связь между потребителями и соцучреждениями, предоставляющими услуги. С помощью полученных фотографий мы можем зафиксировать основные проблемы, которые сейчас существуют в практике управления того или иного учреждения соцсферы. Активисты ОНФ проанализируют каждый полученный сигнал и включат представленные на фото организации в планы своих рейдов. По выявленным нарушениям мы обязательно направим обращения в органы власти для устранения недостатков, – сообщает координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Рожков.









Народный фронт приглашает россиян принять участие в интернет-голосовании за финалистов конкурса. Оценить представленные номинантами объявления можно с 5 до 15. На странице сайта ОНФ размещена подборка работ финалистов. Места в тройке победителей будут распределены с помощью народного голосования – по количеству оставленных лайков.

Народный фронт приглашает россиян принять участие в интернет-голосовании за финалистов конкурса. Оценить представленные номинантами объявления можно с 5 до 15. На странице сайта ОНФ размещена подборка работ финалистов. Места в тройке победителей будут распределены с помощью народного голосования – по количеству оставленных лайков.

Фотоконкурс «Вот так объявление!» на самое нелепое и смешное объявление в соцучреждениях стартовал в начале апреля. За два месяца из разных городов России граждане присылали в ОНФ свои фотографии. Лидерами по количеству присланных работ оказались Белгородская, Липецкая и Калужская области.