Там прошёл День открытых дверей
Накануне 28 потенциальных родителей познакомились с воспитанниками центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок». Там прошёл День открытых дверей, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
- Каждый из 46 ребятишек, проживающих сегодня в «Малышке», ждёт своих родителей. Во время экскурсии гости зашли в группы «Алые паруса», «Непоседы» «Звёздочки», «Ладушки». Дети с интересом рассказали о себе, чем увлекаются, каких успехов достигли, - уточняют в министерстве.
Также ребята подготовили концерт. Три брата Бимба, Арсалан и Амарсана из приёмной семьи исполнили танец «Джентльмены». Юные артисты центра показали гостям сказку о весне. Взрослые и дети вместе играли, рисовали, пели песни.
Кроме того, кандидаты в замещающие родители смогли задать интересующие их вопросы специалистам органов опеки и попечительства Октябрьского и Железнодорожного района города. Консультационная площадка прошла в многофункциональном комплексе по сопровождению замещающих семей «Спутник».
В улан-удэнский «Малышок» пришли будущие приёмные родители
Общество, Фото:
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