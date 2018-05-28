Лето пришло в Восточную Сибирь

По-летнему теплая погода с кратковременными дождями и температурой воздуха до +35 градусов ожидает регионы Восточной Сибири на наступившей неделе, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского Гидрометцентра



По северным районам Забайкалья в предстоящие дни ожидаются кратковременные дожди и грозы, по остальной территории – преимущественно без осадков. Порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура ночью +8…+13, днем +26…+31, в четверг и пятницу – до 35 выше ноля.



Во вторник в Бурятии осадков не ожидается, температура ночью +7…+12, местами до трех мороза, днем +30…+35, местами немного прохладнее. Со среды по пятницу местами пройдут кратковременные дожди, порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура ночью +10…+15, местами от ноля до пяти тепла. Днем +21…+26, местами до 31. По Прибайкалью +15…+20 градусов.



Небольшие дожди и грозы ожидаются и в Иркутской области. Температура ночью +8…+13, в Катангском районе до двух градусов мороза. Днем +28…+33, местами значительно прохладнее.

