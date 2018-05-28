В Бурятии прошёл литературный вечер



23 мая в Аршанской школе Тункинского района состоялся литературно-музыкальный вечер. Праздник был посвящён Аральжину Дондоковичу Прушенову, члену Союза писателей Бурятии, участнику литературного объединения имени Мунко Саридак, почётному гражданину Тункинского района, заслуженному врачу республики и Российской Федерации. Мероприятие организовано в рамках проекта «Галерея личностей» - к 95-летию Тункинского района.



В актовом зале школы специалисты библиотеки показали выездную развёрнутую книжно-иллюстративную выставку «Край мой – гордость моя!», здесь демонстрировались видеоролики о Тункинском районе, национальном парке «Тункинский».



Открыли вечер глава сельского поселения Аршан Даша Дашеев, директор Аршанской школы Дашима Дамдинова. Со словами приветствия и благодарности выступили представители администрации района. В мероприятии приняли участие писатели и поэты, члены литературного объединения Владимир Тулаев, Елена Цыбикжапова, Борис Зурбаев.



В исполнении учеников Аршанской, Жемчугской, Галбайской, Толтойской школ прозвучали стихи Аральжина Дондоковича. Вечер своими музыкальными номерами украсил народный ансамбль «Саяны», прозвучали на празднике и песни в исполнении Инны Ягдуевой, Елены Галдановой, фольклорного ансамбля «Хэнгэргэ».



В своём выступлении Аральжин Дондокович поблагодарил всех участников вечера, а также исполнил на торжестве народные мелодии на морин хуре, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.

