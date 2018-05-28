В Улан-Удэ пройдёт благотворительный концерт «Мир один на всех»



Семейным жизнеустройством за 2017-2018 годы были охвачены 8 детей, из них в замещающие семьи устроено 4 ребёнка, в кровные семьи возвращено 4 ребёнка.

30 мая в 16 часов в Русском драматическом театре имени Бестужева пройдёт благотворительный концерт «Мир один на всех». В нём выступят творческие коллективы и солисты города - театр песни и танца «Байкал», Сергей Плотников, Намхайн Мунхзула, Валико Гаспарян, Алина Намсараева, Цыпилма Аюшеева, вокально-эстрадная студия «Триумф». А также перед зрителями выступят 10 воспитанников центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Ровесник», которые исполнят вальс.Собранные средства будут направлены на строительство детских спортивных площадок на территории учреждения, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.В марте 1945 года на Верхней Берёзовке был открыт детский дом санаторного типа на 100 человек. Ежегодно сюда приезжали на лечение и учёбу воспитанники из многих детских домов Бурятии. С ноября 2016 года на стационарном социальном обслуживании здесь находятся 55 детей-инвалидов с нарушениями интеллекта в возрасте от 4 до 18 лет, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, в том числе дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей. После достижения совершеннолетия им также оказывается содействие в дальнейшем устройстве.Воспитанники центра «Ровесник» получают социальные, медицинские, образовательные и другие необходимые услуги в трёх отделениях: «Милосердие» - для детей, находящихся на постоянном постельном режиме, отделение для детей с ограниченной двигательной активностью, передвигающихся на колясках, и отделение для детей, передвигающихся самостоятельно.Все воспитанники, вне зависимости от тяжести заболеваний, обучаются на дому, 15 детей включены в полный образовательный процесс. Проводятся музыкальные занятия и занятия по адаптивной физической культуре. Ведутся кружки, еженедельно дети посещают библиотеки, выезжают в культурные и образовательные центры города.Активно применяются современные технологии и новые реабилитационные методы лечебной педагогики. В результате взаимодействия с Московским общественным фондом «Дорога жизни» и больницей Сперанского 10 детей получили специализированную консультацию врачей московской клиники, 2 ребёнка – высокотехнологичную специализированную хирургическую помощь, один из которых с улучшением состояния здоровья возвращён в родную семью.Главным событием для детей стал импровизированный палаточный лагерь с индейской тематикой на территории центра в социальном проекте «Доброе лето», где воспитанники вместе со здоровыми сверстниками, волонтёрами, семьями с детьми-инвалидами играли, общались, выезжали на экскурсии в Этнографический музей, на ипподром.Одной из инноваций в работе с особенными детьми стал и совместный проект с оздоровительным лагерем «Дружба». Впервые дети с непростыми заболеваниями побывали в летнем лагере вместе со здоровыми сверстниками и успешно адаптировались там.