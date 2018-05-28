В Улан-Удэ пройдёт благотворительный концерт «Мир один на всех»

30 мая в 16 часов в Русском драматическом театре имени Бестужева пройдёт благотворительный концерт «Мир один на всех». В нём выступят творческие коллективы и солисты города - театр песни и танца «Байкал», Сергей Плотников, Намхайн Мунхзула, Валико Гаспарян, Алина Намсараева, Цыпилма Аюшеева, вокально-эстрадная студия «Триумф». А также перед зрителями выступят 10 воспитанников центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Ровесник», которые исполнят вальс.
Собранные средства будут направлены на строительство детских спортивных площадок на территории учреждения, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
Справка:
В марте 1945 года на Верхней Берёзовке был открыт детский дом санаторного типа на 100 человек. Ежегодно сюда приезжали на лечение и учёбу воспитанники из многих детских домов Бурятии. С ноября 2016 года на стационарном социальном обслуживании здесь находятся 55 детей-инвалидов с нарушениями интеллекта в возрасте от 4 до 18 лет, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, в том числе дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей. После достижения совершеннолетия им также оказывается содействие в дальнейшем устройстве.
Воспитанники центра «Ровесник» получают социальные, медицинские, образовательные и другие необходимые услуги в трёх отделениях: «Милосердие» - для детей, находящихся на постоянном постельном режиме, отделение для детей с ограниченной двигательной активностью, передвигающихся на колясках, и отделение для детей, передвигающихся самостоятельно.
Все воспитанники, вне зависимости от тяжести заболеваний, обучаются на дому, 15 детей включены в полный образовательный процесс. Проводятся музыкальные занятия и занятия по адаптивной физической культуре. Ведутся кружки, еженедельно дети посещают библиотеки, выезжают в культурные и образовательные центры города.
Активно применяются современные технологии и новые реабилитационные методы лечебной педагогики. В результате взаимодействия с Московским общественным фондом «Дорога жизни» и больницей Сперанского 10 детей получили специализированную консультацию врачей московской клиники, 2 ребёнка – высокотехнологичную специализированную хирургическую помощь, один из которых с улучшением состояния здоровья возвращён в родную семью.
Главным событием для детей стал импровизированный палаточный лагерь с индейской тематикой на территории центра в социальном проекте «Доброе лето», где воспитанники вместе со здоровыми сверстниками, волонтёрами, семьями с детьми-инвалидами играли, общались, выезжали на экскурсии в Этнографический музей, на ипподром.
Одной из инноваций в работе с особенными детьми стал и совместный проект с оздоровительным лагерем «Дружба». Впервые дети с непростыми заболеваниями побывали в летнем лагере вместе со здоровыми сверстниками и успешно адаптировались там.
Семейным жизнеустройством за 2017-2018 годы были охвачены 8 детей, из них в замещающие семьи устроено 4 ребёнка, в кровные семьи возвращено 4 ребёнка.