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Памятник «Мать Бурятия» предлагают раскрасить

Памятник «Мать Бурятия» предлагают раскрасить
Общество, 
Пользователи Сети запустили шуточное голосование, стоит ли раскрашивать известную скульптуру 
 
В социальной сети опубликовали пост, в котором предлагается обновить необычным образом скульптуру «Мать Бурятия». 
 
- Я считаю, что в цвете «Мать-Бурятия» смотрится лучше, чем просто скучный серый металл. В древней Греции, к примеру, раскрашивали статуи. А вы как думаете? – обращается один из пользователей Интернета к жителям региона. 

Под постом запущено голосование под названием «Как лучше?», где каждый может выбрать из трёх готовых ответов понравившийся вариант. Также автор записи прикрепил к голосованию картинки, на которых статуя изображена в национальном бурятском наряде синего цвета. 

 
Жители республики охотно голосуют, ставят лайки и комментируют пост. Однако большинство из них отнеслись к забавной инициативе скептически: 

«Сколько денег на покраску вбухивать? Часть денег уйдёт в карман - покрасят обычной краской, а скажут - супердорогущая краска»

«Потом будет стоять облезшая» 

«Правда, смотрится ужасно, да простит меня автор. Не знаю, может, где-то в мире и красят сейчас памятники, но большинство - нет»

«Представляю, что через некоторое время платье выцветет от солнца и будет смотреться как домашний халат» 

«Это платье её полнит» 

Как сообщал «Байкал-Daily», пользователи Сети часто шутят и «преображают» знаменитые бурятские памятники. Так, в мае прошлого года народные умельцы заставили широко улыбаться голову Ленина. 
 
Также в Улан-Удэ на памятник Ленину планировали надеть шапку. Эта новость не осталась незамеченной командой популярного юмористического шоу «Вечерний Ургант». На передаче обсудили инициативу и предложили три варианта головных уборов для головы Ленина – вязаную шапку с помпоном, меховые шапку и кепку.

Справка: 

Скульптура «Мать Бурятия» или, как её еще называют, «Гостеприимная Бурятия» была установлена в 2002 году в центре Улан-Удэ на крутом краю возвышенности, господствующей над улицей Ленина, судом и консульством Монголии, и являлась продолжением архитектурного комплекса театра оперы и балета. 
 
В 2008 году скульптуру перенесли к Селенгинскому мосту. Теперь памятник встречает гостей города, двигающихся в центр Улан-Удэ со стороны аэропорта. Это сделало её бурятским вариантом Статуи Свободы, которая встречает гостей Нью-Йорка. Фигуру женщины с традиционным бурятским хадаком в руках установили на высокий вертикальный 8-метровый постамент. Высота самой скульптуры также составляет порядка 8 метров. 

Монументальная скульптура «Гостеприимная Бурятия» полностью выполнена из бронзы, размах её раскинутых рук, удерживающих хадак, составляет около 6 метров. Автор работы - Александр Миронов. 
 
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