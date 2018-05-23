Памятник «Мать Бурятия» предлагают раскрасить



В социальной сети опубликовали пост, в котором предлагается обновить необычным образом скульптуру «Мать Бурятия».



- Я считаю, что в цвете «Мать-Бурятия» смотрится лучше, чем просто скучный серый металл. В древней Греции, к примеру, раскрашивали статуи. А вы как думаете? – обращается один из пользователей Интернета к жителям региона.



Под постом запущено голосование под названием «Как лучше?», где каждый может выбрать из трёх готовых ответов понравившийся вариант. Также автор записи прикрепил к голосованию картинки, на которых статуя изображена в национальном бурятском наряде синего цвета.







Жители республики охотно голосуют, ставят лайки и комментируют пост. Однако большинство из них отнеслись к забавной инициативе скептически:



«Сколько денег на покраску вбухивать? Часть денег уйдёт в карман - покрасят обычной краской, а скажут - супердорогущая краска»



«Потом будет стоять облезшая»



«Правда, смотрится ужасно, да простит меня автор. Не знаю, может, где-то в мире и красят сейчас памятники, но большинство - нет»



«Представляю, что через некоторое время платье выцветет от солнца и будет смотреться как домашний халат»



«Это платье её полнит»



Как Как сообщал «Байкал-Daily» , пользователи Сети часто шутят и «преображают» знаменитые бурятские памятники. Так, в мае прошлого года народные умельцы заставили широко улыбаться голову Ленина.



Также в Улан-Удэ на памятник Ленину планировали надеть шапку. Эта новость не осталась незамеченной командой популярного юмористического шоу «Вечерний Ургант».



Справка: Также в Улан-Удэ на памятник Ленину планировали надеть шапку. Эта новость не осталась незамеченной командой популярного юмористического шоу «Вечерний Ургант». На передаче обсудили инициативу и предложили три варианта головных уборов для головы Ленина – вязаную шапку с помпоном, меховые шапку и кепку.



Скульптура «Мать Бурятия» или, как её еще называют, «Гостеприимная Бурятия» была установлена в 2002 году в центре Улан-Удэ на крутом краю возвышенности, господствующей над улицей Ленина, судом и консульством Монголии, и являлась продолжением архитектурного комплекса театра оперы и балета.



В 2008 году скульптуру перенесли к Селенгинскому мосту. Теперь памятник встречает гостей города, двигающихся в центр Улан-Удэ со стороны аэропорта. Это сделало её бурятским вариантом Статуи Свободы, которая встречает гостей Нью-Йорка. Фигуру женщины с традиционным бурятским хадаком в руках установили на высокий вертикальный 8-метровый постамент. Высота самой скульптуры также составляет порядка 8 метров.



Монументальная скульптура «Гостеприимная Бурятия» полностью выполнена из бронзы, размах её раскинутых рук, удерживающих хадак, составляет около 6 метров. Автор работы - Александр Миронов.

