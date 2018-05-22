В Бурятии проходит конкурс «Свет буддийской веры»



В Художественном музее имени Сампилова продолжается приём работ на конкурс детских рисунков «Свет буддийской веры». Творческое состязание организовано в рамках международного фестиваля духовной и материальной культуры «Подношение десяти драгоценностей».



Принимаются рисунки на темы буддийской культуры, прославляющие силу учения буддизма, XII Пандито Хамбо ламу Даши-Доржо Итигэлова. В конкурсе участвуют дети от 6 до 16 лет. Рисунки участников должны быть оформлены (рамка, паспарту, стекло и т.д.), размер работ – формат А3. Представленные работы должны сопровождаться этикетажем (на оборотной стороне рисунка).



Для участия в конкурсе необходимо в срок до 28 мая сдать работу на рассмотрение жюри в Художественный музей имени Сампилова.



Выставка работ финалистов и церемония награждения запланированы в Иволгинском дацане 9 июня, сообщили в Национальном музее Бурятии.

