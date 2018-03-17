Бурятия примет участие в фестивале «Байкальские струны»

Всероссийский музыкальный фестиваль «Байкальские струны» начнётся сегодня в Иркутске. На сцену выйдут виртуозы игры на народных инструментах



География фестиваля — от Москвы до Бурятии. Они исполнят произведения в основном отечественных композиторов — Чайковского и Цыганкова, Будашкина и Рахманинова, Андреева и Кюсса. Мероприятие пройдёт уже в седьмой раз. В этом году публике представят новинку — целый оркестр русских народных инструментов. Дирижёр — заслуженный деятель искусств России Илмар Лапиньш. Фестиваль продлится два дня, сообщает ГТРК Иркутск.



— У нас происходит рождение нового творческого коллектива — оркестра русских народных инструментов. В концерте 17 марта будет презентация. Я надеюсь, что он очень понравится иркутской публике. Я надеюсь, он и останется на иркутской земле, — говорит президент фестиваля «Байкальские струны», лауреат международных музыкальных конкурсов Андрей Горбачёв.

