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82% россиян поддерживают маркировку продуктов в виде «светофора»

Общество, 
Цвета будут сигнализировать о наличии сахара, соли и жиров

Предложение Роспотребнадзора по маркировке продуктов по системе «светофор» на зелёные, жёлтые и красные по содержанию сахара, соли и жиров, нашло поддержку у россиян - 82% опрошенных высказались за введение такой системы, против инициативы – 14%, такие данные следуют из опроса проведённого всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом три четверти граждан - 77% потенциально готовы ориентироваться на такую маркировку при покупке продуктов (среди женщин и людей пенсионного возраста – по 83%). Мужчины и молодёжь (18-24 года) в этом вопросе настроены более сдержанно: 29% и 35% соответственно не намерены обращать внимание на цветовые обозначения.

На сегодняшний день при выборе товара в продуктовом магазине, помимо срока годности (82%), покупатели чаще всего обращают внимание на состав (45%) и производителя (34%). Содержание белков, жиров, углеводов (9%), а также калорийность (9%) пока менее востребованы.

Надежду на улучшение состояния здоровья населения, в связи с введением предложенной формы обозначений на продуктах, выражают 47% респондентов, напротив, негативного эффекта ожидают 10%, ещё 35% полагают, что реализация инициативы существенно не скажется на самочувствии граждан.

Вместе с тем существуют и серьёзные опасения, что ввод обязательной маркировки приведёт к фальсификациям - подделке информации на упаковке со стороны недобросовестных производителей – так считают 76% россиян. С тем, что данная мера будет стимулировать производителей к снижению объёмов выпуска продуктов с высоким содержанием сахара, соли и жиров, согласны только 16%.

- Положительно воспринимая инициативу Роспотребнадзора как идею, россияне не уверены, что её удастся полностью воплотить в жизнь. Каков будет государственный механизм, определяющий маркировку для каждого продукта? Кто будет следить, чтобы производители действительно ставили маркировку, и чтобы она была заметной и верной? В инициативе Роспотребнадзора не описаны какие-либо механизмы контроля и проверок. Россияне это замечают и их представления о возможном эффекте предложенной меры довольно пессимистичны. Свою лепту в это вносит и недоверие части граждан к бизнесу, якобы ищущему лишь сиюминутной прибыли любой ценой. Тревожит, что реже других готова пользоваться предложенной маркировкой молодёжь. Видимо, идеи здорового образа жизни пока ещё не распространены среди молодых россиян так сильно, как порой кажется, - сообщил аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.

В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет в количестве 1800 респондентов.

Напомним, в декабре 2017 года глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на продуктах могут появиться «чёрные метки». Система «светофора» сигнализирует об избыточном количестве сахара, соли и жира с помощью трёх цветов - красного, жёлтого и зелёного. Введение цветовой индикации поможет в решении проблемы ожирения среди россиян.
 
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