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Французские учёные изучают уникальные ледовые кольца Байкала

Французские учёные изучают уникальные ледовые кольца Байкала
Общество, 
Они просят помочь людей, которые проводят много времени на льду и сами видели что-то подобное

Начальник отдела экологического просвещения «Заповедного Подлеморья» Юлия Алексеева в феврале приняла участие в поездке группы учёных под руководством Алексея Кураева из университета города Тулуза (Франция), изучавших ледовые кольца на Байкале.

- Кольца на Байкале – уникальное явление, которое неоднократно привлекало внимание исследователей. Впервые в 1970-х годах явление было зафиксировано на снимках американского спутника LANGSAT. Сегодня возможности спутниковых датчиков гораздо выше – позволяют получить до двух снимков в день. Кроме спутниковых, используются данные, полученные непосредственно на озере, в полевых условиях, - отмечают в дирекции Баргузинского заповедника и Забайкальского национального парка.

Учёные с помощью специальных приборов собирали информацию (температуры, плотности и минерализации воды на разных участках кольца), а также произвели установку специальных приборов для проведения длительных наблюдений.



Такие наблюдения позволяют выстраивать многолетние мониторинговые графики. На данном этапе исследования учёные считают причиной возникновения колец теплые антициклические вихри – которые имеют слабые течения в центре и с сильным течением более теплой воды на границе. Своеобразная «юла» закручивается к осени и поднимается к поверхности водоёма к весне – в марте. Толщина льда в это время в центре около метра, а на краях лед довольно тонкий, могут провалиться даже люди.

Исходя из расположения ледовых колец, исследователи делают важную работу не только с точки зрения фундаментальной науки – лимнологии, физической географии, но и для местных жителей, пользующихся ледовыми переправами.

Исследователи просят помощи в сборе информации о разных аномальных ледовых явлениях от людей, которые проводят много времени на льду и сами видели что-то подобное. Более подробную информацию можно получить на сайте http://www.icerings.org
 
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