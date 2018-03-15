В районах Бурятии устанавливают пожарные извещатели

В республике первыми работу по оснащению мест проживания социально-незащищенных слоёв населения автономными пожарными извещателями начали власти Окинского района. Сейчас 10 домов в селе Орлик, в которых проживают многодетные семьи, семьи с инвалидами и одинокие пожилые люди, оборудованы такими приборами
Глава района Матвей Мадасов заверил, что работа по оснащению противопожарной защитой мест проживания семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будет продолжена.
- В рамках программы «Безопасный район» в 2017 году мы приобрели пожарные извещатели, в феврале этого года начали их установку. Будем работу продолжать, - сообщил глава Окинского района.
Как сообщил начальник отделения надзорной деятельности по Окинскому району ГУ МЧС России по Республике Бурятия Борис Гергенов, основными причинами пожаров в районе являются нарушение правил пожарной безопасности при использовании печей и электроприборов, а также детская шалость с огнем.
- Автономный пожарный извещатель реагирует на задымление на ранней стадии возгорания и способен звуковым сигналом тревоги своевременно предупредить жителей об угрозе пожара. Это один из наиболее эффективных средств защиты от пожара, - рассказал Борис Гергенов.
Реагируя на появление дыма в помещении, автономный пожарный извещатель с GSM-модулем оповестит жильцов о пожаре громким звуком сирены, отправит звонок, а также SMS-сообщение о возгорании на заданные номера: владельцу квартиры, в пожарную охрану, единую дежурно-диспетчерскую службу района, старосте населенного пункта, соседу и т.д.
Оснащение противопожарной защитой мест проживания малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных групп населения - одно из приоритетных направлений развития комплексной безопасности населения от угроз различного характера, разработанных Сибирским региональным центром (СРЦ) МЧС России. Руководство СРЦ ведёт непрерывную работу с главами регионов и муниципальных образований, предлагая активно и системно внедрять современные методы пожарной защиты, предусматривать соответствующие расходы в бюджеты разных уровней, сообщает пресс-служба правительства РБ.
В районах Бурятии устанавливают пожарные извещатели
Общество, Фото:
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