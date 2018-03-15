Копытных в Прибайкальском нацпарке подкармливают сеном и вениками

Морозная и аномально многоснежная зима 2017-2018 года стала испытанием для диких животных, в первую очередь копытных



Средняя глубина снежного покрова в Прибайкальском национальном парке уже к концу декабря составила 50 см, а на отдельных участках более метра, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».



- Для обитающих на территории копытных так называемая «критическая глубина» снега выражается следующими значениями: кабан 30-40 см, косуля 40-50 см, изюбрь 50-60 см, лось 90-100 см. Превышение этих показателей затрудняет перечисленным видам передвижение и добывание пищи, а появление наста травмирует животных. Вследствие чего они становятся лёгкой добычей хищников и погибают от голода. Наибольший процент гибели животных наблюдается во второй половине зимы, когда мощность снегового покрова нарастает, а истощенные за зиму животные уже не могут бороться с этим также энергично, как осенью, - сообщили в «Заповедном Прибайкалье».



Поэтому зимой в Прибайкальском национальном парке и заказнике «Красный Яр» проводится подкормка копытных. Осенью на 79 подкормочных площадок в Прибайкальском национальном парке выложили 11,8 тонн сена и 1200 штук древесно-веточных веников. В заказнике «Красный Яр» на 4 площадки выложили 1 тонну сена и 500 веников.



Постоянные наблюдения показывают, что в этом году копытные на протяжении всего зимнего периода охотно посещают кормовые площадки и активно кормятся.

