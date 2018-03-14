В России проведут чемпионат среди инвалидов «Абилимпикс»

Средства на проведение конкурса предусмотрены в бюджете до 2020 года



В России ежегодно, начиная с этого года, будет проводиться национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».



В настоящее время к движению «Абилимпикс» присоединились 46 стран, оно является единственной в мире системой конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью.



В России движение развивается с 2015 года. К нему присоединились 75 субъектов Федерации, проведено 95 региональных и 3 национальных чемпионата. Также активно присоединяются ассоциации работодателей, некоммерческие общественные организации, объединения инвалидов.



В рамках чемпионатов проводятся соревнования по прикладным и профессиональным компетенциям, востребованным на рынке труда, мастер-классы, семинары, тренинги по развитию различных навыков, ярмарка вакансий.



На подготовку и проведение национального чемпионата предусмотрены средства в федеральном бюджете до 2020 года, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.