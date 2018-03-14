Размер премии для победителя составит 150 тысяч рублей
Республиканский центр народного творчества начал приём заявок на участие в конкурсе «Узнай свою Родину» среди муниципальных учреждений культуры Бурятии и филиалов в том числе.
- Это и краеведческий, и патриотический, и культурно-познавательный проект – отмечают организаторы.
Задачи конкурса – привлечь внимание детей и взрослых к изучению исторического и культурного наследия, а также раскрыть туристический потенциал муниципальных образований Бурятии. Это и создание конкурентоспособных культурно-познавательных маршрутов, и выявление новых, малоизвестных достопримечательностей в районах республики.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 марта на электронную почту: kddrсnt@mail.ru с пометкой «Узнай свою Родину» или по адресу: Улан-Удэ, улица Смолина, 6, ГАУК РБ «Республиканский центр народного творчества».
Конкурс пройдёт в три этапа, на первом– рабочая группа рассматривает в течение 15 дней заявки участников и определяет их соответствие к предъявленным требованиям, принимает решение о допуске во 2 этап.
Затем с 16 по 21 апреля пройдёт рассмотрение заявок экспертной комиссией. Она оценивает заявки по критериям, заполняет оценочные листы. Набравшие наибольшее количество баллов заявки (не более 10) допускаются к участию в 3 этапе.
На третьем этапе пройдёт очная защита заявок (непосредственное проведение культурно-туристических маршрутов). Она проводится с 24 апреля до 20 июня. Здесь определят 5 заявок – победителей, набравших наибольшее количество баллов.
Максимальный размер премии – 150 тысяч рублей. Награждение победителей состоится в июле, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
Учреждения культуры Бурятии приглашают на краеведческий конкурс
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