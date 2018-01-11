В Нижнем Новгороде выступит «Дед Мороз» из Бурятии

Первый межнациональный фестиваль «Старый Новый год» состоится в Нижнем Новгороде12 января



В ходе мероприятия воспитанники центра детского творчества в костюмах Дедов Морозов разыграют театрализованное представление, рассказывающее об обычаях и традициях празднования Нового года в разных регионах России: Татарстан, Башкирия, Бурятия, Карелия, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Осетия, Чувашия, Якутия, Дагестан, Калмыкия, Чечня, Ямало-Ненецкий АО, Тыва и Коми.



Завершится фестиваль массовым катанием под музыку, сообщает пресс-служба городской администрации.



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