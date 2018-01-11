|
11 Января
Популярное
|
Иркутские орнитологи собирают деньги на изучение водных птиц на Байкале
Общество, 11.01.2018 17:16
Они хотят выяснить, что происходит с бакланами, чайками и другими птицами на озере
Иркутские орнитологи объявили сбор средств на изучение водных птиц на Байкале на сайте краудфандинговой платформы «Планета». Идейный вдохновитель проекта и главный специалист - орнитолог, доктор биологических наук, главный научный сотрудник НИИ Биологии при Иркутском Госуниверситете Фефелов Игорь. Руководитель проекта - орнитолог, старший преподаватель Института управления природными ресурсами – факультета охотоведения имени Скалона Иркутского ГАУ имени Ежевского Поваринцев Александр.
Идея создания этого проекта возникла не случайно.
- Дело в том, что любые биологические исследования, предполагающие длительные полевые работы – штука дорогостоящая. Оборудование, транспорт, еда, проживание и т.д. Кто пробовал, тот знает! – сообщают организаторы проекта на сайте краудфандинговой платформы «Планета».
Попытки возродить ежегодные исследования птиц в дельте Селенги предпринимались иркутскими исследователями уже два года подряд в сотрудничестве с Байкальским природным биосферным заповедником. Работать получалось только на их территории, в заказнике «Кабанский». Но это далеко не вся дельта и тем более не весь Байкал. Однако этот год подарил им надежду на продолжение и расширение исследований.
- Появились дополнительные источники финансирования в виде гранта фонда «Озеро Байкал», но чтобы его получить, нужно софинансирование. А еще нужно немного денег для реализации еще одного интересного проекта - мечения птиц специальными передатчиками системы ICARUS для отслеживания их перемещений. Вот и решили мы попытать счастье и попробовать собрать недостающую сумму здесь! – отмечают организаторы.
В настоящее время иркутские исследователи пытаются возродить научные исследования на Байкале. Однако, прямого финансирования их проекту нет. Поэтому для успешного их продолжения они используют краудфандинг, чтобы исследовать реакции водоплавающих и околоводных птиц Байкала на затяжное маловодье и нынешнюю антропогенную деятельность.
В её рамках намечен ряд задач. Для определения численности птиц в основных местах концентрации учёные проведут учёты уток, куликов и чайковых птиц не только в заказнике «Кабанский», но и по всей дельте Селенги и в других районах Южного Байкала. С 2015 года орнитологи возобновили учёты колониальных птиц на территории заказника «Кабанский» в сотрудничестве с Байкальским заповедником.
- Но дельта – это цельное угодье и узнать, сколько здесь птиц на самом деле, можно, только расширив работы на всю её территорию. А выход за её пределы был бы лучшим вариантом! Однако для этого нужно провести более 1000 км водных учетов с лодок и иных плавсредств, которые нужно нанимать и заправлять. Это первая статья наших расходов, - сообщают организаторы проекта.
Важная часть проекта – исследование большого баклана. В период интенсивных исследований на Байкале баклана тут просто не было: в 1960-х годах он исчез при не совсем ясных причинах. В 2000-х годах он появился вновь и быстро распространяется.
- Мнения относительно роли этой рыбоядной птицы очень неоднозначны, вплоть до часто сейчас раздающихся призывов «бакланы съели омуля, их надо уничтожать». При этом остаётся совершенно неизученным: какой рыбой они питаются на Байкале; сколько корма съедают; как выбирают места кормежки и как влияют на рыбные ресурсы. Только выяснив это, можно понять истинную роль баклана и в экосистеме Байкала, и для человека, а не обвинять его голословно. Чтобы это осуществить, необходимо бакланов отлавливать, посещать колонии и изучать то, чем бакланы кормят своих птенцов, а значит жить в полевых условиях в течение достаточно длительного времени, что тоже требует затрат, - поясняют орнитологи.
Значительная часть расходов на исследования в 2018 году может быть покрыта грантом фонда «Байкал» Мониторинг водных птиц на юге озера Байкал в условиях затянувшегося маловодья. Но, по условиям гранта, часть средств должна быть получена из других источников в качестве собственного вклада исполнителей. На данный момент на краудфандинговой платформе «Планета» собрано 19 тысяч рублей. Цель проекта - собрать 100 тысяч рублей.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Ледяная библиотека чудес» откроется 20 января в посёлке Листвянка. Как и в прошлом году мечты будут вырезаны в ледяных блоках из чистого байкальского льда
В Бурятии проведена первая в году тренировка с военнослужащими подразделений радиоэлектронной борьбы ВВО
Первый межнациональный фестиваль «Старый Новый год» состоится в Нижнем Новгороде12 января
В Сибирь пришло потепление и вместе с ним - штормовой ветер
В иркутском соборе Богоявления реставрируют две уникальные иконы. Так тщательно, что берегут каждый старинный гвоздик
За 10 лет численность хозяйств стала меньше на 1,5 миллиона
Число пассажиров в направлении Улан-Батор — Иркутск за первый месяц курсирования состава в 1,5 раза превысило число людей, ехавших в обратном направлении
Ежедневно на уборке занято около 300 дворников и 30 единиц техники
Соревнования пройдут в марте
Оно сохранится в ближайшие сутки
В бюджет перечислено 866,7 миллиона рублей налогов
Они хотят выяснить, что происходит с бакланами, чайками и другими птицами на озере
«Самой набережной не существует: мы должны понимать, что это гидротехническое сооружение – дамба», - заявили сегодня в мэрии
Сегодня министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов рассказал об основных проблемах развития спорта в республике
Ребятишкам рассказали, как вести себя на дороге в непогоду
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...