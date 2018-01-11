Иркутские орнитологи собирают деньги на изучение водных птиц на Байкале

Они хотят выяснить, что происходит с бакланами, чайками и другими птицами на озере



Иркутские орнитологи объявили сбор средств на изучение водных птиц на Байкале на сайте краудфандинговой платформы «Планета». Идейный вдохновитель проекта и главный специалист - орнитолог, доктор биологических наук, главный научный сотрудник НИИ Биологии при Иркутском Госуниверситете Фефелов Игорь. Руководитель проекта - орнитолог, старший преподаватель Института управления природными ресурсами – факультета охотоведения имени Скалона Иркутского ГАУ имени Ежевского Поваринцев Александр.



Идея создания этого проекта возникла не случайно.



- Дело в том, что любые биологические исследования, предполагающие длительные полевые работы – штука дорогостоящая. Оборудование, транспорт, еда, проживание и т.д. Кто пробовал, тот знает! – сообщают организаторы проекта на сайте краудфандинговой платформы «Планета».



Попытки возродить ежегодные исследования птиц в дельте Селенги предпринимались иркутскими исследователями уже два года подряд в сотрудничестве с Байкальским природным биосферным заповедником. Работать получалось только на их территории, в заказнике «Кабанский». Но это далеко не вся дельта и тем более не весь Байкал. Однако этот год подарил им надежду на продолжение и расширение исследований.



- Появились дополнительные источники финансирования в виде гранта фонда «Озеро Байкал», но чтобы его получить, нужно софинансирование. А еще нужно немного денег для реализации еще одного интересного проекта - мечения птиц специальными передатчиками системы ICARUS для отслеживания их перемещений. Вот и решили мы попытать счастье и попробовать собрать недостающую сумму здесь! – отмечают организаторы.



В настоящее время иркутские исследователи пытаются возродить научные исследования на Байкале. Однако, прямого финансирования их проекту нет. Поэтому для успешного их продолжения они используют краудфандинг, чтобы исследовать реакции водоплавающих и околоводных птиц Байкала на затяжное маловодье и нынешнюю антропогенную деятельность.



В её рамках намечен ряд задач. Для определения численности птиц в основных местах концентрации учёные проведут учёты уток, куликов и чайковых птиц не только в заказнике «Кабанский», но и по всей дельте Селенги и в других районах Южного Байкала. С 2015 года орнитологи возобновили учёты колониальных птиц на территории заказника «Кабанский» в сотрудничестве с Байкальским заповедником.



- Но дельта – это цельное угодье и узнать, сколько здесь птиц на самом деле, можно, только расширив работы на всю её территорию. А выход за её пределы был бы лучшим вариантом! Однако для этого нужно провести более 1000 км водных учетов с лодок и иных плавсредств, которые нужно нанимать и заправлять. Это первая статья наших расходов, - сообщают организаторы проекта.



Важная часть проекта – исследование большого баклана. В период интенсивных исследований на Байкале баклана тут просто не было: в 1960-х годах он исчез при не совсем ясных причинах. В 2000-х годах он появился вновь и быстро распространяется.



- Мнения относительно роли этой рыбоядной птицы очень неоднозначны, вплоть до часто сейчас раздающихся призывов «бакланы съели омуля, их надо уничтожать». При этом остаётся совершенно неизученным: какой рыбой они питаются на Байкале; сколько корма съедают; как выбирают места кормежки и как влияют на рыбные ресурсы. Только выяснив это, можно понять истинную роль баклана и в экосистеме Байкала, и для человека, а не обвинять его голословно. Чтобы это осуществить, необходимо бакланов отлавливать, посещать колонии и изучать то, чем бакланы кормят своих птенцов, а значит жить в полевых условиях в течение достаточно длительного времени, что тоже требует затрат, - поясняют орнитологи.



Значительная часть расходов на исследования в 2018 году может быть покрыта грантом фонда «Байкал» Мониторинг водных птиц на юге озера Байкал в условиях затянувшегося маловодья. Но, по условиям гранта, часть средств должна быть получена из других источников в качестве собственного вклада исполнителей. На данный момент на краудфандинговой платформе «Планета» собрано 19 тысяч рублей. Цель проекта - собрать 100 тысяч рублей.

