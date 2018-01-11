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В Улан-Удэ два дня будут отключать свет (адреса)

В Улан-Удэ два дня будут отключать свет (адреса)
Общество,  11.01.2018 11:52 Фото:pixabay.com
Ожидается масштабное отключение

Ремонтные работы на сетях электроснабжения произойдут 12 и 15 января.

В связи с устранениями дефектов и замечаний 12 января в электросетях и на оборудовании будет отсутствовать электроэнергия по следующим улицам:

ТП-236 руб.2 ВЛ-0,4 кВ с 09-00 до 12-00 -для перевода абонентов на ВЛИ-0,4кВ.

Амагаева 111 - 123 (неч), Амагаева 140 - 148 (чет), Амагаева 152 - 158 (чет), Бородинский пер. 5, Бородинский пер. 8 - 10 (чет), Бородинский пер. 16, Бородинский пер. 19 - 45 (неч), Лысогорская 83, Лысогорская 87 - 93 (неч), Лысогорская 94 - 112 .

ТП-203 РУ-0,4 кВ с 09-00 до 17-00 -для монтажа СИП,ЯРВ.

Батарейная 9 - 11 (неч), Батарейная 22 - 38 , Гарнизонная 14 - 18 (чет), Гарнизонная 19 - 20 , Сотниковская 1 - 11 (неч), Сотниковская 12 - 15 , Сотниковская 17 - 23 (неч), Тухачевского 1 - 12 , Тухачевского 14, Черемховская 1 - 10 , Черемховская 14, Батарейная 13 - 17 (неч), Батарейная 40 - 60 (чет), Березовская 1 - 6 , Березовская 8, Гарнизонная 21 - 24 , Начинская 1 - 6 , Начинская 8 - 13 , Начинская 16, Гарнизонная 22а, Гарнизонная 24а ,Уличное освещение по ул.Батарейная 0

ТП-685 РУ-10/0,4 кВ с 09-00 до 12-00 -для ремонта оборудования.

вр/нужды строит-ва кафе по ул.Жердева 82 (ИП Шевченко Т.В.), Смена владельца с ИП Шевченко Т.В. на Бурятский филиал ФГУ "ВНИИКР". по ул.Жердева 82 Б (владелец Бурятский филиал ФГУ "ВНИИКР")
Жердева 78, Закусочная № 1.13(Крестьянское хозяйство Мунхэ), коммутатор D-link 3200 по ул.Жердева 80 (ООО "БИКС+")Жердева 84, Магазин "Продукты" по ул.Жердева 84 (ЧП Шевченко Т.В.), коммутатор D-link 3200 по ул.Жердева 84 (ООО "БИКС+")Жердева 82, коммутатор D-link 3200 по ул.Жердева 82 (ООО "БИКС+")Жердева 80, Павильон № 1.26 по ул.Жердева 0 (владелец Дархановой И.И.), коммутатор D-link 3200 по ул.Жердева 80 (ООО "БИКС+")Уличное освещение (МАУ "Горсвет")

ТП-687 РУ10/0,4кВ с 13-00 до 17-00-для ремонта оборудования.

Детсад Земляничка по ул.Мокрова 19 а (централизованная бухгалтерия по ГУО по Отябрьскому району),Детсад Земляничка по ул.Мокрова 19 а (централизованная бухгалтерия по ГУО по Отябрьскому району)
Мокрова 23,25,27,Мокрова 19А, рекламный щит по ул.Мокрова (ИП Семенова С.Л.)Мокрова 29, Магазин по ул.Мокрова 29 (владелец Мелехина Е.А.), слесарная мастерская по ул.Мокрова 29 (ООО Импост), Нежилое помещение по ул.Мокрова 29 (ООО "Импост")

Мокрова 29, Магазин по ул.Мокрова 29 (ИП Мелехина Е.А.), Павильон по ул.Мокрова 29 (ИП Ветрова В.В.), Мастерская слесарная по ул.Мокрова 29 (ООО "Комфорт")Мокрова 27, Парикмахерская по ул.Мокрова 27 (ИП Алферова Т.Н.),Мокрова 19АУличное освещение (МАУ "Горсвет")

Мокрова 19А, Киоск № 1.12 по ул.Мокрова 0 (владелец Галлутдинова С.В.), Киоск № 1.18 по ул.Мокрова 0 (владелец Аханаева Д.Б.), Киоск № 1.26 по ул.Мокрова 0 (ТОО Волна).

ТП-954 РУ-0,4кВ с 09-00 до 17-00-для замены ЩО-70.

Гараж , вр.нужд строительства жилого дома по ул.Обручева (Заречный) 2 (Инд.застройщик Доржиев А.В.)

ж/дом по ул.Республиканская 41 , коттедж , вр/нужды строит-ва жилого дома по ул.Республиканская 43 (Инд.застройщик Моланов М.Д.)

Обручева (Заречный) 12 - 18 (чет), Обручева (Заречный) 26, , вр/нужды строит-ва жилого дома (участок №6) по ул.Обручева (Заречный) (Инд.застройщик Цыбикжапов Б.Ц.), вр.нужд строительства жилого дома по ул.Обручева (Заречный) 8 (Инд.застройщик Андреева

Гараж по ул.Кабанская 55 (МУП ЖКСК Левобережное)

Мерецкова 41 - 43 (неч), Обручева (Заречный) 1 - 13 (неч), Обручева (Заречный) 17 - 21 (неч), Обручева (Заречный) 22 - 23 , Обручева (Заречный) 25 - 37 (неч), Баня , КНС № 1(МУП ЖКСК Левобережное)
Перемычка на руб №15,17,18

КНС №4 по ул.Заречный п. 0 (МУП ЖКCК Левобережное)

ОАО Родник, Металлический цех по ул.Кабанская 51 , Цехизоляции по ул.Кабанская 51 , Аренда помещений у КУИ по ул.Кабанская 55 (ООО УО "Центральное")Электрические сети наружного освещения по ул.Кабанская (МБУ "Горсвет"),Мерецкова 20, Спортивный комплекс

Магазин Выбор, Магазин по ул.Кабанская 51 (владелец Зинкевич Я.Д.)

Общежитие (ОАО "Улан-Удэ Энерго") Мерецкова 54

Контора по ул.Кабанская 55 (МУП ЖКСК Левобережное), Аренда помещений у КУИ по ул.Кабанская 55 (ООО УО "Центральное")

Столярка по ул.Кабанская 51 Металлоинструментальный цех (левая ст.) по ул.Кабанская 51.

15 января в электросетях и на оборудовании будет отсутствовать электроэнергия по следующим улицам Улан-Удэ:

ТП-236 руб.2 ВЛ-0,4 кВ с 09-00 до 12-00 -для перевода абонентов на ВЛИ-0,4кВ.

Амагаева 111 - 123 (неч), Амагаева 140 - 148 (чет), Амагаева 152 - 158 (чет), Бородинский пер. 5, Бородинский пер. 8 - 10 (чет), Бородинский пер. 16, Бородинский пер. 19 - 45 (неч), Лысогорская 83, Лысогорская 87 - 93 (неч), Лысогорская 94 - 112.

ТП-688 РУ-10/0,4 кВ с 09-00 до 12-00 -для ремонта оборудования.

Нежилое помещение по ул.Калашникова 17 (Домовладелец Жанцанова М.Г.), кафе по ул.Калашникова 17 (ИП Суханов С.А.), Магазин по ул.Калашникова 17 (владелец Жанцанова М.Г.)Магазин по ул.Калашникова 17 (владелец ИП Шагдарова И.В.)Калашникова 17 блок 2, Киоск Даглан по ул.Калашникова 17 (ТОО Даглан), Киоск Союзпечать по ул.Калашникова 0 (Союзпечать),Калашникова 17 блок 1, Киоск по ул.Калашникова 17 (Торговае общество Будаев и К), Киоск Баянгол по ул.Калашникова 0 (Инд застройщик, Киоск Мороженное по ул.Калашникова 0 (Хладокомбинат), Киоск Союзпечать по ул.Калашникова 0 (Союзпечать),Уличное освещение (МАУ "Горсвет"),магазин по ул.Калашникова (ООО Белоречье), Павильон "Хлеб" по ул.Калашникова 17 (ООО "Бурятхлебпром")Калашникова 16, Поликлиника по ул.Калашникова 16 (МУЗ Городская поликлиника №3), Офис по ул.Калашникова 16 (владелец Мархаева И.Н..), Нежилое помещение по ул.Калашникова 16 (ООО "висма")

ТП-776 РУ-10/0,4 кВ с 13-00 до 17-00 -для ремонта оборудования.

Блок питания к.о. по ул.Бульвар К-М 15 а (ООО "БИКС+"), Жилой дом об электроснабжении жилого дома Бульвар к.Маркса №15 по временной схеме. по ул.Бульвар К-М 15 а ,Сбербанк по ул.Терешковой 3 б (Сбербанк), Киоск горячие пирожки по ул.Терешковой 3 б (ИП Дагбаева С.Ц.), Дизель. , станция сотовой связи МТС по ул.Терешковой 3 б ,Терешковой 7, Блок питания к.о. по ул.Терешковой 7 (ООО "БИКС+"), Офис по ул.Терешковой 7 (ООО "Артель Еленинский")Банк Рос Банк по ул.Терешковой 3 б (ОАО Рос банк)Блок питания к.о. по ул.Терешковой 7 а (ООО "БИКС+"), Жилой дом по ул.Терешковой 7 А 1 и 2(ТСЖ На Саянах), помещение по ул.Терешковой 7 А (владелец Смирнов А.В.), стоматологическая клиника по ул.Терешковой 7 а (владелец Новак С.А.), Магазин по ул.Терешкова,ул. Терешковой 7а,Терешковой 7А блок 1 и 2, Офис по ул.Терешковой 7 А , Блок питания к.о. по ул.Терешковой 7 а (ООО "БИКС+"), цтп по ул.Терешковой 5 (МУП Тепловые сети),

Общежитие ВСГАКиК (ВСГАКиИ) Терешковой 5,Общежитие Терешковой 3,Общежитие ВСГАКиИ (ВСГАКиИ) Терешковой 5,Кооператив гаражей ВСГАКиИ по ул.Терешковой 0 (Кооператив гаражей ВСГАКиИ)Тяговая трамвая № 15 по ул.Терешковой 0 (управление трамвая )Сбербанк по ул.Терешковой 3 б (Сбербанк), Дизель.

Автостоянка по ул.Терешковой 0 (Совет "Динамо" МВД РБ)

Росбанк по ул.Терешковой 3 б (Росбанк).Магазин Обувь по ул.Терешковой 7 а (Магазин ЧП Ефимовой И.В.), Магазин Промышленный по ул.Терешковой 7 а (Магазин ИП Дарданова Г.В.), Магазин Спорттовары по ул.Терешковой 7 а (ИП Дамбаев Д.А.), Магазин Татьяна по ул.Терешковой 7 а (Магазин ИП Бутаковой Н.)Терешковой 7а, Аптека по ул.Терешковой 7 а (ИП Ванчикова И.С.)Терешковой 7а, Магазин Промтовары по ул.Терешковой 7 а (ИП Дарданова Г.В.), Магазин Ювелирный по ул.Терешковой 7 а (ЗАО ТПК "Сапфир-Ювелир"), Магазин по ул.Терешковой 7 А (владелец Бутакова О.П.)
Гаражно-строительный кооператив № 336 по ул.Терешковой 3 (Гаражно-строительный кооператив № 336).

ТП-301 РУ10/0,4кВ с 09-00 до 12-00-для ремонта оборудования.

Крупской 2
Общежитие № 2 по ул.Сухэ-Батора 0 (БГУ)
Столовая по ул.Сухэ-Батора 0 (БГУ)
Котельная по ул.Ранжурова 0 (БГУ)

Учебный корпус № 1 по ул.Ранжурова 0 (БГУ)
Учебный корпус Юр. Факультет по ул.Сухэ-Батора 0 (БГУ)

Лесная 10 - 12 , Лесная 10а, Школа № 2 по ул.Сухэ-Батора 5 (МУП ГЭС), Жилой дом по ул.Ранжурова 9 , Киоск по ул.Ранжурова (ОАО "Новости" ).

ф8 БВС(ТП- 1557,394,401,421,398,387,430,402,388,1552,449) с 13-00 до 17-00-для выправки траверсы ВЛ-10кВ.

ООО Алексеева ул. Иволгинская.,ЗАО "Стекс" ул. Иркутская, 40а.

Иркутская 24 - 26 (чет), Магазин Катюша по ул.Иволгинская 31, Светофор по ул.Иволгинская 15, Светофор Иволгинская (ГУ Республиканское специальное монтажно-эксплуатационное учреждение МВД РБ), Шиномонтаж по ул.Иркутская, Гравинский пер. 1 - 2, 4 - 5, 11 - 13, 15, Иркутская 1 - 7 (неч), Гравинский пер. 2а, 1а, 4б, 3а, 15а, Привольная 11, 15. Привольная 1 - 5 , 7 - 10 , 12 - 16, 18, 1а, 7а, 1б, 9а, 13а, 15.
Иркутская 21 - 33 (неч), 37 - 43 (неч), 44, 45, 42а, Иволгинская 33

Житкевич 4 - 10 (чет), 9, Оронгойская 13 - 31 (неч), Оронгойский пер. 2, Сельскохозяйственная 1 А, База , производственная база по ул.Житкевич, производственное помещение по ул.Житкевич пер. 7, авиабаза Лесная охрана по ул.Житкевич 9, База по ул.Житкевич 9, Окинская 1 - 13 (неч), Пилорамный пер. 1 - 12 , 14 - 16 (чет), 6а, Магазин "Николаевский" по ул.Окинская 2 , Гостиница "На левом" по ул.Окинская 2.
Учебный комбинат МЖКХ ул. Окинская, 6.

Селенгинская 1 - 23, 25 - 35 (неч), Окинская 17 - 21 (неч), 25 - 31 (неч), 37 - 43 (неч), 47 - 49 (неч), 55 - 57 (неч), 61 - 65 (неч), 69, 75, 79 - 81 (неч), 23.
Тепличное хозяйство стекол. завода ул. Оронгойская.

Черемушки 8, 12 - 13, 15, 19 - 21 , 24 - 50 , 52 - 56 , 58 - 84, 72а, Джидинская 1 - 23 , 24 - 26 (чет), 27 - 40 , 42 - 44 (чет), 48 - 64 (чет), 83, Оронгойская 1 - 5 ,1а, 5 - 9 (неч), 38 - 39, Сельскохозяйственная 2 - 4 (чет), 10 - 12 (чет).

Садоводческое товарищество «Черемушки» на Комсомольском острове.

Городской пляж на Комсомольском острове.Судоремонтная 14, 20, 24, 28 - 36 , 43 - 49 (неч), 18А, 3 - 4 , 6 - 9 , 11, 17 - 25 (неч), 25 - 27 , 29 - 33 (неч), 42 - 48 (чет), 52 - 54 , 57, 60 - 74 (чет), 74 - 78 (чет).Цех перемотки эл.двиг., Котельная, Мастерская , Общежитие , Гараж , Склад, Учебный центр.

яч.№12 РП-6 РУ-10кВ (ТП-326,997,444)с 09-00 до 12-00-для технического обслуживания.

База "Новая" ул.Гоголя 47а, ИП Мустафаев ул.Гоголя, База Контакт ул. Гоголя 47.

ТП-907 РУ-0,4кВ с 13-00 до 17-00-для переключения анцапфы.

Еравнинская (Исток) 10а
Детсад по ул.Исток п. 0.  
 
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