В Улан-Удэ напомнили, при каких температурах отменяются уроки

При значениях 38 градусов мороза и ниже, занятия отменяются для всех школьников



Занятия в школах города отменяются при следующих температурных значениях:



33-34 гр. – с 1 по 4 классы;



35 гр. – с 1 по 5 классы;



36 гр. – с 1 по 6 классы;



37 гр. – с 1 по 8 классы;



38 гр. и ниже – занятия отменяются для всех школьников.



Отметим, что Комитет по образованию Улан-Удэ принимает решение об отмене занятий на основании данных Бурятского гидрометцентра (Росгидромета) на 7:00 (для I смены) и 11:00 (для II смены).



Специалисты обращают внимание родителей на то, что не все источники температурных значений в интернете пользуются данными Росгидромета. Сайт Росгидромета – http://www.burpogoda.ru, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.



Кроме того, данные Бурятского гидрометцентра используют:



- Бурятская государственная телерадиокомпания, вещающая на волне «Радио России» (проводное радио, а также любой радиоприемник, настроенный на частоту вещания в FM-диапазоне 90,0 МГц (настройка возможна также с сотового телефона). Информация дается для первой смены после новостей в 7:10, 7:25, 7:55, для второй смены в 11:10, 11:25, 11:55. При отмене занятий количество сообщений будет увеличено;



- телеканал «Тивиком». Информация об отмене занятий дается в режиме «бегущей строки» с 7:05 для учащихся I смены и с 11:05 для учащихся II смены.



