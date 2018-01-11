Прокуратура через суд обязала правительство Бурятии привести в порядок скотомогильники

Более 20-ти скотомогильников являются бесхозяйственными, и их использование угрожает жизни местных жителей



Прокурорская проверкаДжидинского района выяснила, что 21 действующий скотомогильник являются бесхозяйным и эксплуатируются с нарушениями закона.



Так, на скотомогильниках отсутствуют навесы над биотермическими ямами, вытяжные трубы, помещения для хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, территории скотомогильников не ограждены и захламлены бытовым мусором. Возникает угроза возникновения и распространения инфекций, опасных для животных и человека.



По решению суда, правительство республики обязано до 1 января 2019 года привести скотомогильники в надлежащий вид. Решение суда вступило в законную силу. Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

