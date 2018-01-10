1500 многодетных семей Улан-Удэ лишились льгот на питание

В Улан-Удэ полторы тысячи многодетных семей лишились льготы на горячее питание в школах. В мэрии решили, что кормить всех учащихся для городского бюджета накладно и разделили многодетные семьи на богатых и бедных, предоставив льготы только малоимущим



То есть тем, чей доход ниже прожиточного минимума - меньше 10 000 рублей в месяц на одного человека. Чиновники считают, что, сэкономив на одних школьниках, они повысят качество бесплатных обедов для других.



- У меня трое детей, расходов и так очень много. Наши с мужем доходы не намного выше этого прожиточного минимума, поэтому от этой льготы я бы не отказалась, - говорит Екатерина Хамаганова.



- Я считаю, что мы просто от количества необоснованного питания детей, перешли, во-первых, к качеству и просто-напросто упорядочили этот список, - пояснила председатель комитета по образованию администрации Улан-Удэ Ульяна Афанасьева.



Чтобы получить льготу, родители должны предоставить руководству учебного заведения справку о доходах. До сих пор в среднем на еду в расчете на одного школьника власти выделяли из городского бюджета почти 30 рублей в день. Теперь будут тратить 36. Но как удастся разнообразить меню на эти дополнительные 6 рублей, пока не понимают ни родители, ни повара, сообщает ОТР.

