Староверы Бурятии собрали коллекцию исторических экспонатов



В кафедральном храме Русской древлеправославной церкви на улице Ткацкой открылся собственный музей. Он постепенно прирастает экспонатами за счёт пожертвований прихожан. Сегодня для уникального музея выделено два отдельных помещения. В числе экспонатов музея есть и четырёхсотлетние предметы религиозного культа. Экспозиция набирает популярность не только у старообрядцев и иностранцев, знакомиться с бытом предков в храм приходят и школьники.



- В Бурятии староверы, спасавшиеся от религиозных гонений, массово селились с XVIII века. Их потомков в Забайкалье принято называть «семейскими». В Тарбагатае есть замечательный музей старообрядчества, там собрана ценнейшая коллекция. Но поскольку не все могут поехать в Тарбагатай, мы тоже начали собирать старинные экспонаты. К тому же, у нас бывают гости из других городов и государств, которые интересуются культурой староверов. Чтобы не «на пальцах» рассказывать, было решено создать музей. Тогда уже накопилось много книг, это и было началом нашей коллекции, — пояснил епископ Сергий (Попков).



Самый уникальный предмет экспозиции — старинное Евангелие, выпущенное ещё до раскола Русской православной церкви. Это одна из самых первых печатных книг в России.



- Книга выпущена в 1614 году, ещё до патриарха Никона, это самый древний и аутентичный экспонат. Три года назад он отметил четырёхвековой юбилей. Это подарок священника, с которым мы давно дружим. Зная, что на престоле должно быть Евангелие, он отдал его старообрядческому храму. Но мне было жалко его использовать каждый день. Книга очень ценная, ее нужно сберечь, — пояснил епископ Сергий.



Кроме старинного Евангелия, в коллекции музея еще множество раритетных книг. Есть «Цветная триодь» XVIII века, встречаются и очень редкие рукописные издания.



- Есть книги молитвенные, а есть учительные. Вот, например, «О беседе поморца с поповцем». В ней двое спорят о том, нужны ли священники. Такие философские диспуты вели между собой религиозные люди, когда пришёл Никон, — рассказывает отец Сергий.



Не менее ценная часть экспозиции — иконы, они являются важным памятником истории. Образа изготовлены из медного сплава с использованием защитной патины. Такая техника применялась в основном староверами. Медная с патиной икона не боится ни воды, ни жары, ни грязи. Гонения на старообрядчество продолжались долго, и сохранять в целости предметы религиозного культа и веры, ради которой поколениями терпели лишения, старообрядцам было особенно важно. Трёхсотлетние образа отлично сохранились до сего дня. Иконы в церковном музее разные — и по стилю, и по технике исполнения, и по возрасту.



- На старых иконах у Иисуса Христа не одежда, а как бы светотень. На них под краской обязательно присутствует холст. Это более долговечные иконы. Например, вот этой уже триста лет, а она выглядит лучше. На более современных - ткань уже только на месте склейки досок. Потом ткань заменили полоской бумаги, потом стали клеить куски газет. А вот здесь видна холщовая ткань, икона очень старинная, — со знанием дела поясняет епископ.



