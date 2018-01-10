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Староверы Бурятии собрали коллекцию исторических экспонатов

Староверы Бурятии собрали коллекцию исторических экспонатов
Общество,  10.01.2018 17:55 Фото:Сергей Тарасенко. Из архива.
В улан-удэнском храме открылся музей

В кафедральном храме Русской древлеправославной церкви на улице Ткацкой открылся собственный музей. Он постепенно прирастает экспонатами за счёт пожертвований прихожан. Сегодня для уникального музея выделено два отдельных помещения. В числе экспонатов музея есть и четырёхсотлетние предметы религиозного культа. Экспозиция набирает популярность не только у старообрядцев и иностранцев, знакомиться с бытом предков в храм приходят и школьники.

- В Бурятии староверы, спасавшиеся от религиозных гонений, массово селились с XVIII века. Их потомков в Забайкалье принято называть «семейскими». В Тарбагатае есть замечательный музей старообрядчества, там собрана ценнейшая коллекция. Но поскольку не все могут поехать в Тарбагатай, мы тоже начали собирать старинные экспонаты. К тому же, у нас бывают гости из других городов и государств, которые интересуются культурой староверов. Чтобы не «на пальцах» рассказывать, было решено создать музей. Тогда уже накопилось много книг, это и было началом нашей коллекции, — пояснил епископ Сергий (Попков).

Самый уникальный предмет экспозиции — старинное Евангелие, выпущенное ещё до раскола Русской православной церкви. Это одна из самых первых печатных книг в России.

- Книга выпущена в 1614 году, ещё до патриарха Никона, это самый древний и аутентичный экспонат. Три года назад он отметил четырёхвековой юбилей. Это подарок священника, с которым мы давно дружим. Зная, что на престоле должно быть Евангелие, он отдал его старообрядческому храму. Но мне было жалко его использовать каждый день. Книга очень ценная, ее нужно сберечь, — пояснил епископ Сергий.

Кроме старинного Евангелия, в коллекции музея еще множество раритетных книг. Есть «Цветная триодь» XVIII века, встречаются и очень редкие рукописные издания.

- Есть книги молитвенные, а есть учительные. Вот, например, «О беседе поморца с поповцем». В ней двое спорят о том, нужны ли священники. Такие философские диспуты вели между собой религиозные люди, когда пришёл Никон, — рассказывает отец Сергий.

Не менее ценная часть экспозиции — иконы, они являются важным памятником истории. Образа изготовлены из медного сплава с использованием защитной патины. Такая техника применялась в основном староверами. Медная с патиной икона не боится ни воды, ни жары, ни грязи. Гонения на старообрядчество продолжались долго, и сохранять в целости предметы религиозного культа и веры, ради которой поколениями терпели лишения, старообрядцам было особенно важно. Трёхсотлетние образа отлично сохранились до сего дня. Иконы в церковном музее разные — и по стилю, и по технике исполнения, и по возрасту.

- На старых иконах у Иисуса Христа не одежда, а как бы светотень. На них под краской обязательно присутствует холст. Это более долговечные иконы. Например, вот этой уже триста лет, а она выглядит лучше. На более современных - ткань уже только на месте склейки досок. Потом ткань заменили полоской бумаги, потом стали клеить куски газет. А вот здесь видна холщовая ткань, икона очень старинная, — со знанием дела поясняет епископ.



Со временем храмовый музей набирает популярность у самых разных посетителей. Любознательные иностранцы среди них не самый большой контингент.

- Приходят мамы с детишками — рассказать детям историю веры, приходят и школьники на экскурсии. Кто-то в рамках истории России бывает, приходят студенты, изучающие религию и историю старообрядчества. Показываем всем старинные предметы быта, как оформлялась одежда, как выглядела раньше привычная бытовая утварь. Детям всегда это очень интересно, — рассказывает священник.
В музее покажут, как двести-триста лет назад выглядела светлица. Здесь можно понять, как работала старинная прялка, или рассмотреть вблизи расписной иконостас из зажиточного деревенского дома и разные предметы быта. К примеру, утюг, работавший на углях:

- Дети же не представляют, как это было раньше. Они привыкли — воткнул утюг в розетку, он работает. И удивляются, когда слышат, что раньше утюг грели углями. Вот старинный «блендер» — ступа с пестом, маслобойки. Раньше все это ручками толкли. Вместо сегодняшних контейнеров для еды был плетёный из бересты туесок или корзина. При качественной работе из него даже вода не вытекала. А вот прялка, которую можно потрогать и разобраться, как раньше нити пряли.

Всё это, как считает епископ Сергий, — лучший способ поведать людям, как о своей религии, так и об истории, культуре, быте всего народа России, сообщает портал «Русская вера». 
 
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