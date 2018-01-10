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Губернаторский симфонический оркестр Иркутской области гастролирует в Австрии
Общество, 10.01.2018 16:10
Иркутский оркестр исполнит православную новогоднюю программу, в рамках которой прозвучат произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Дунаевского и других композиторов
Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии под руководством заслуженного деятеля искусств России Илмара Лапиньша гастролирует в Австрии.
Самый большой творческий коллектив региона отправился в Австрию в полном составе – это 80 человек. Значительную часть инструментов небольших размеров исполнители взяли с собой, а крупногабаритные арендовали. Это контрабасы, группа ударных инструментов (литавры, ксилофон, маримба, виброфон, гонг, там-там, большой и малый барабаны). По Австрии музыканты передвигаются на двух автобусах.
В программе гастролей два концерта. 9 января Губернаторский симфонический оркестр сыграл в Линце - крупном промышленном, транспортном, культурном и образовательном центре, третьем по численности населения городе Австрии. Выступление прошло в концертном зале имени Брукнера - Brucknerhaus, который вмещает 1500 зрителей. В программу входила Симфония №1 Григория Свиридова, адажио из балета «Спартак» Арама Хачатуряна и Второй фортепианный концерт Шопена - одно из самых блестящих инструментальных концертов эпохи романтизма. Солировал пианист, родом из Красноярска - Сергей Редькин, лауреат XV Международного конкурса имени Чайковского. Выступление прошло в рамках фестиваля FestivalKlavier.
13 января в Старый Новый год губернаторский симфонический оркестр выступит в концертном зале Венской филармонии Мюзикферайн (здание Венского музыкального общества), в знаменитом Золотом зале с великолепной «хрустальной» акустикой и роскошным убранством на 570 мест. Это центр музыкальной культуры Вены и один из центров международной концертной культуры, связанной с классической музыкой. Иркутский оркестр исполнит православную новогоднюю программу, в рамках которой прозвучат произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Дунаевского и других композиторов. Солисты – Ольга Шалаева (сопрано) Иван Томашев (бас), Николай Джурич (аккордеон).
Дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Илмар Лапиньш является почётным гражданином Австрии, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
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