В Бурятии прошла акция «Пристегнись ремнём безопасности»

Водителям напомнили о важности использования ремней безопасности



«Пристегнись ремнём безопасности» - под таким названием в Бичурском районе прошла профилактическая акция сотрудников ГИБДД. Главная цель мероприятия - разъяснение участникам дорожного движения важности использования ремней безопасности и специальных детских удерживающих устройств.



В ходе профилактических бесед автоинспекторы напомнили, что зачастую люди получают травмы в ДТП только из-за того, что водители и пассажиры не использовали по назначению ремень безопасности.



- Ремни безопасности и детские удерживающие устройства – наиболее эффективное и безопасное средство снижения числа летальных исходов в дорожных авариях, - добавили полицейские.



Участникам мероприятия также разъяснили меры административной ответственности по статье 12.6 КРФ об АП и последствиях для жизни и здоровья в случае пренебрежения ремнями безопасности.



Отдельное внимание автоинспекторы уделили вопросам детской безопасности и рассказали, что только сертифицированные удерживающие системы и соблюдение ПДД могут обезопасить ребёнка в автомобиле, сообщает ГИБДД Бурятии.

