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В Бурятии прошла акция «Пристегнись ремнём безопасности»
Общество, 10.01.2018 15:58
Водителям напомнили о важности использования ремней безопасности
«Пристегнись ремнём безопасности» - под таким названием в Бичурском районе прошла профилактическая акция сотрудников ГИБДД. Главная цель мероприятия - разъяснение участникам дорожного движения важности использования ремней безопасности и специальных детских удерживающих устройств.
В ходе профилактических бесед автоинспекторы напомнили, что зачастую люди получают травмы в ДТП только из-за того, что водители и пассажиры не использовали по назначению ремень безопасности.
- Ремни безопасности и детские удерживающие устройства – наиболее эффективное и безопасное средство снижения числа летальных исходов в дорожных авариях, - добавили полицейские.
Участникам мероприятия также разъяснили меры административной ответственности по статье 12.6 КРФ об АП и последствиях для жизни и здоровья в случае пренебрежения ремнями безопасности.
Отдельное внимание автоинспекторы уделили вопросам детской безопасности и рассказали, что только сертифицированные удерживающие системы и соблюдение ПДД могут обезопасить ребёнка в автомобиле, сообщает ГИБДД Бурятии.
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