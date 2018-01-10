В Улан-Удэ ловят бездомных собак

С 1 января 2018 года Комбинатом по благоустройству Улан-Удэ ведутся работы по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных.

В соответствии с муниципальным контрактом заявки на отлов собак принимаются по телефонам горячей линии: 20-41-30, 26-72-05, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

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