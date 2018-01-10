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В Улан-Удэ возобновили маршрут до Поселья
Общество, 10.01.2018 15:40
Сегодня, 10 января, вновь начал работу регулярный маршрутный рейс №106 «Улан-Удэ-Пригородное плюс», который следует в село Поселье
На маршруте будет работать 10 автобусов, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Регулярный пригородный маршрут №106 был приостановлен из-за отказа перевозчика. Конечный пункт данного маршрута – село Поселье в Иволгинском районе.
- Министерство транспорта провело работу с рядом перевозчиков. 30 ноября был проведен конкурс на данный маршрут, победителем которого стал ИП Манзаров Ю.А. На маршруте с 10 января будет работать 10 автобусов, в день порядка 6 отправлений, – сообщили в министерстве транспорта Бурятии.
Ранее минтранс РБ по просьбам жителей посёлка Сотниково продлил маршрут №129 до ул. Садовая.
- Мы стараемся, чтобы перевозчики задействовали на пригородных маршрутах также автобусы большой вместимости, так как услугами пригородных маршрутов в часы пик пользуются сотни жителей республики. К примеру, на маршруте №132 «Улан-Удэ-Нижний Саянтуй» ежедневно выходят 6 автобусов большой вместимости, – отметили в министерстве.
Сегодня в Бурятии действует 93 маршрута, из них 71 межмуниципальных и 22 пригородных. Общее количество автобусов - более 600.
Отметим, прежде до Поселья ходил лишь маршрут №4, который в час пик был переполнен под завязку.
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