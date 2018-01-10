Иркутск примет чемпионат Сибири по настольному теннису

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В Иркутске в физкультурно-оздоровительном комплексе ИНЦ СО РАН с 10 по 14 января пройдёт чемпионат Сибирского федерального округа по настольному теннису



В турнире примут участие более 100 спортсменов из Иркутской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Забайкальского, Красноярского, Алтайского краев и других сибирских регионов.



В соревнованиях примут участие спортсмены 2005 года рождения и старше. Иркутскую область будут представлять участники из Иркутска, Ангарска, Братска, Усолья-Сибирского и других муниципальных образований области. Турнир проводится в командном и личном зачетах.



На чемпионате выявят сильнейшие команды и спортсмены для участия в чемпионате России.



Начало чемпионата СФО по настольному теннису каждый соревновательный день в 10.00 часов.

