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Иркутск примет чемпионат Сибири по настольному теннису
Общество, 10.01.2018 09:45 Фото:
В Иркутске в физкультурно-оздоровительном комплексе ИНЦ СО РАН с 10 по 14 января пройдёт чемпионат Сибирского федерального округа по настольному теннису
В турнире примут участие более 100 спортсменов из Иркутской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Забайкальского, Красноярского, Алтайского краев и других сибирских регионов.
В соревнованиях примут участие спортсмены 2005 года рождения и старше. Иркутскую область будут представлять участники из Иркутска, Ангарска, Братска, Усолья-Сибирского и других муниципальных образований области. Турнир проводится в командном и личном зачетах.
На чемпионате выявят сильнейшие команды и спортсмены для участия в чемпионате России.
Начало чемпионата СФО по настольному теннису каждый соревновательный день в 10.00 часов.
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