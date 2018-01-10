Рекордное число Дедов Морозов из Улан-Удэ бесплатно слетали в Москву

Читают сейчас

Омулёвых браконьеров обучат предпринимательсству Общество, С ноября прошлого года вступил в силу запрет на вылов омуля, однако рыба не исчезла с прилавков магазинов

Сотрудники ГИБДД в Иркутской области не дали замёрзнуть дальнобойщику Общество, Большегруз водителя не мог преодолеть подъём и мужчина провёл на дороге семь часов