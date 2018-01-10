 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Января

09 Января

Популярное

Рекордное число Дедов Морозов из Улан-Удэ бесплатно слетали в Москву

Рекордное число Дедов Морозов из Улан-Удэ бесплатно слетали в Москву
Общество,  10.01.2018 09:02 Фото:авиакомпания "Победа"
Аэропорт Улан-Удэ вошёл в топ-3 самых популярных аэропортов у участников новогодней акции от авиакомпании «Победа»

С 25 декабря по 9 января по маршруту Улан-Удэ – Москва – Улан-Удэ «Победа» бесплатно перевезла 29 Дедов Морозов и Снегурочек. Всего на данный момент по России перевезено около 350 пассажиров в костюмах сказочных персонажей, сообщает пресс-служба аэропорта «Байкал».

По подсчётам авиакомпании «Победа», аэропорт «Байкал» вошёл в тройку лидеров по количеству перевезённых пассажиров в костюмах, наряду с аэропортами Екатеринбурга и Сочи.

Напомним, 25 декабря низкобюджетная авиакомпания «Победа» в преддверии новогодних праздников объявила акцию для пассажиров - бесплатный перелёт в костюме Деда Мороза и Снегурочки на всех рейсах маршрутной сети при наличии свободных мест.

- Мы хотим поднять нашим клиентам настроение, украсить рейсы всеми любимыми героями. Конечно, рейсы «Победы» продаются полностью, но по статистике около 3% пассажиров на рейс не приходят, поэтому шансы улететь одному Деду Морозу или Снегурочке вполне реальны, - анонсировал акцию в декабре генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков.

Как сообщал «Байкал-Daily», три Снегурочки из Улан-Удэ стали первыми участниками всероссийской акции, улетев бесплатно в первый день. Их фото появилось в официальной группе «Победы» и, судя по комментариям, смотивировало многих пассажиров.

авиаперевозки лоукостер
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Омулёвых браконьеров обучат предпринимательсству
Омулёвых браконьеров обучат предпринимательсству
Общество, 10.01.2018
С ноября прошлого года вступил в силу запрет на вылов омуля, однако рыба не исчезла с прилавков магазинов
ОМОН работает на пункте контроля в Сотниково
ОМОН работает на пункте контроля в Сотниково
Общество, 10.01.2018
Сотрудники ОМОН Росгвардии оказывают силовую поддержку сотрудникам полиции на федеральной трассе «Байкал»
В Улан-Удэ в снегопады демонтировали кровлю многоквартирного дома
Общество, 10.01.2018
Жители били тревогу из-за угрозы протечек на верхних этажах
В Иркутской области открыли 21 фельдшерский пункт
Общество, 10.01.2018
Израсходовано около 166 миллионов рублей
Слабовидящих улан-удэнцев научат пользоваться японскими счётами
Слабовидящих улан-удэнцев научат пользоваться японскими счётами
Общество, 10.01.2018
Это поможет тренировать память и концентрацию внимания
В Бурятии военные подарили ветеранам продукты
В Бурятии военные подарили ветеранам продукты
Общество, 10.01.2018
Акция проходит уже несколько лет
Митрополичий хор выступил в Улан-Удэ
Митрополичий хор выступил в Улан-Удэ
Общество, 10.01.2018
Организаторы концерта попытались погрузить зрителей в атмосферу Рождества
В Улан-Удэ даст концерт исполнитель «Розового вина» Элджей
В Улан-Удэ даст концерт исполнитель «Розового вина» Элджей
Общество, 10.01.2018
Концерт популярного хип-хоп исполнителя вызвал огромный ажиотаж в Улан-Удэ
В Бурятии появилась собака-художник Ева (фото)
В Бурятии появилась собака-художник Ева (фото)
Общество, 10.01.2018
Четвероногий друг вдохновился работами хозяйки. Не исключено, что собачьи работы выставят на продажу
Сотрудники ГИБДД в Иркутской области не дали замёрзнуть дальнобойщику
Общество, 10.01.2018
Большегруз водителя не мог преодолеть подъём и мужчина провёл на дороге семь часов
В Бурятии поздравили долгожителей
В Бурятии поздравили долгожителей
Общество, 10.01.2018
Они получили поздравления от главы Бурятии Алексея Цыденова и от Путина
В Улан-Удэ прошёл турнир по мини-футболу среди юниоров
В Улан-Удэ прошёл турнир по мини-футболу среди юниоров
Общество, 10.01.2018
Команды-победители получили медали и дипломы соревнований
В Бурятии отбирают работы для издания на бурятском языке
В Бурятии отбирают работы для издания на бурятском языке
Общество, 10.01.2018
Приём заявок продолжится до 9 февраля
В Иркутской области водителя накажут за перевозку пассажиров по льду
Общество, 10.01.2018
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Реплика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^