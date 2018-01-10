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Рекордное число Дедов Морозов из Улан-Удэ бесплатно слетали в Москву
Общество, 10.01.2018 09:02 Фото:
Аэропорт Улан-Удэ вошёл в топ-3 самых популярных аэропортов у участников новогодней акции от авиакомпании «Победа»
С 25 декабря по 9 января по маршруту Улан-Удэ – Москва – Улан-Удэ «Победа» бесплатно перевезла 29 Дедов Морозов и Снегурочек. Всего на данный момент по России перевезено около 350 пассажиров в костюмах сказочных персонажей, сообщает пресс-служба аэропорта «Байкал».
По подсчётам авиакомпании «Победа», аэропорт «Байкал» вошёл в тройку лидеров по количеству перевезённых пассажиров в костюмах, наряду с аэропортами Екатеринбурга и Сочи.
Напомним, 25 декабря низкобюджетная авиакомпания «Победа» в преддверии новогодних праздников объявила акцию для пассажиров - бесплатный перелёт в костюме Деда Мороза и Снегурочки на всех рейсах маршрутной сети при наличии свободных мест.
- Мы хотим поднять нашим клиентам настроение, украсить рейсы всеми любимыми героями. Конечно, рейсы «Победы» продаются полностью, но по статистике около 3% пассажиров на рейс не приходят, поэтому шансы улететь одному Деду Морозу или Снегурочке вполне реальны, - анонсировал акцию в декабре генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков.
Как сообщал «Байкал-Daily», три Снегурочки из Улан-Удэ стали первыми участниками всероссийской акции, улетев бесплатно в первый день. Их фото появилось в официальной группе «Победы» и, судя по комментариям, смотивировало многих пассажиров.
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