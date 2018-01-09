5-летняя девочка из Улан-Удэ поразила Дмитрия Дюжева на Первом канале





















- Хочу поблагодарить семью Ушаковых (маму Полину и папу Вадима) за такую прекрасную, талантливую дочь Маргариту. Мне было очень приятно работать на одной сцене с таким талантом. Эта девочка поразила меня своим глубоким и чувственным прочтением своей роли. Желаю Маргарите не забрасывать свой талант, а развивать его дальше. Не каждый ребёнок в 5 лет обладает такой феноменальной памятью. Спасибо за такую приятную встречу!- написал Дмитрий.



Отметим, что Рита приехала в Москву со своей семьёй, и её младшую двухлетнюю сестренку также показали на передаче.



Напомним, юная Маргарита Ушакова из Бурятии стала победительницей уже нескольких всероссийских конкурсов. 5-летняя девочка читает стихи, создавая свой неповторимый стиль, чем и покоряет слушателей и многочисленное жюри.



Так, девочка Позже прославленный актёр Дмитрий Дюжев в социальной сети очень тепло отозвался о девочке из Улан-Удэ.- Хочу поблагодарить семью Ушаковых (маму Полину и папу Вадима) за такую прекрасную, талантливую дочь Маргариту. Мне было очень приятно работать на одной сцене с таким талантом. Эта девочка поразила меня своим глубоким и чувственным прочтением своей роли. Желаю Маргарите не забрасывать свой талант, а развивать его дальше. Не каждый ребёнок в 5 лет обладает такой феноменальной памятью. Спасибо за такую приятную встречу!- написал Дмитрий.Отметим, что Рита приехала в Москву со своей семьёй, и её младшую двухлетнюю сестренку также показали на передаче.Напомним, юная Маргарита Ушакова из Бурятии стала победительницей уже нескольких всероссийских конкурсов. 5-летняя девочка читает стихи, создавая свой неповторимый стиль, чем и покоряет слушателей и многочисленное жюри.Так, девочка стала победительницей всероссийского проекта «Страна Читающая» в конкурсе «Читаем стихи о Великой Отечественной войне». Её признали лучшей в номинации «Лучшее индивидуальное прочтение». Девочка зачитала произведение Андрея Дементьевa «Баллада о Матери».













Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре этого года пятилетняя Рита Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре этого года пятилетняя Рита выступала на фестивале «Гуранёнок - 2017» в категории «Художественное чтение» и поразила своим мастерством членов жюри. Её обаяние и артистизм оценили и зрители. В итоге Маргарита была удостоена Гран-при фестиваля.























Юная жительница Улан-Удэ Маргарита Ушакова выступила на Первом канале в праздничном новогоднем выпуске шоу «Лучше всех».- В свои пять лет она знает столько стихотворений, что их просто нельзя держать в себе: их обязательно нужно кому-нибудь рассказать. И она блестяще с этим справляется. В нашей студии поклонница крепкой рифмы, микрочтец и нанодекламатор Маргарита Ушакова, - торжественно объявил о её выходе телеведущий Максим Галкин.Пятилетняя малышка проникновенно прочитала на передаче сказку «12 месяцев» вместе с актёрами театра и кино: Светланой Устиновой, Аглаей Шиловской и Дмитрием Дюжевым. Выступающие распределили между собой роли и с выражением продекламировали наизусть произведение Самуила Маршака. Затем Маргарите на программе вручили награду за представление и новогодние подарки.