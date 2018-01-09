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5-летняя девочка из Улан-Удэ поразила Дмитрия Дюжева на Первом канале
Общество, 09.01.2018 09:50
Маргарита Ушакова прочитала в эфире популярной передачи «Лучше всех» сказку с известными российскими актёрами
Юная жительница Улан-Удэ Маргарита Ушакова выступила на Первом канале в праздничном новогоднем выпуске шоу «Лучше всех».
- В свои пять лет она знает столько стихотворений, что их просто нельзя держать в себе: их обязательно нужно кому-нибудь рассказать. И она блестяще с этим справляется. В нашей студии поклонница крепкой рифмы, микрочтец и нанодекламатор Маргарита Ушакова, - торжественно объявил о её выходе телеведущий Максим Галкин.
Пятилетняя малышка проникновенно прочитала на передаче сказку «12 месяцев» вместе с актёрами театра и кино: Светланой Устиновой, Аглаей Шиловской и Дмитрием Дюжевым. Выступающие распределили между собой роли и с выражением продекламировали наизусть произведение Самуила Маршака. Затем Маргарите на программе вручили награду за представление и новогодние подарки.
Позже прославленный актёр Дмитрий Дюжев в социальной сети очень тепло отозвался о девочке из Улан-Удэ.
- Хочу поблагодарить семью Ушаковых (маму Полину и папу Вадима) за такую прекрасную, талантливую дочь Маргариту. Мне было очень приятно работать на одной сцене с таким талантом. Эта девочка поразила меня своим глубоким и чувственным прочтением своей роли. Желаю Маргарите не забрасывать свой талант, а развивать его дальше. Не каждый ребёнок в 5 лет обладает такой феноменальной памятью. Спасибо за такую приятную встречу!- написал Дмитрий.
Отметим, что Рита приехала в Москву со своей семьёй, и её младшую двухлетнюю сестренку также показали на передаче.
Напомним, юная Маргарита Ушакова из Бурятии стала победительницей уже нескольких всероссийских конкурсов. 5-летняя девочка читает стихи, создавая свой неповторимый стиль, чем и покоряет слушателей и многочисленное жюри.
Так, девочка стала победительницей всероссийского проекта «Страна Читающая» в конкурсе «Читаем стихи о Великой Отечественной войне». Её признали лучшей в номинации «Лучшее индивидуальное прочтение». Девочка зачитала произведение Андрея Дементьевa «Баллада о Матери».
Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре этого года пятилетняя Рита выступала на фестивале «Гуранёнок - 2017» в категории «Художественное чтение» и поразила своим мастерством членов жюри. Её обаяние и артистизм оценили и зрители. В итоге Маргарита была удостоена Гран-при фестиваля.
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