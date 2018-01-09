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На ТНТ подали в суд за извинение со скандалом с Буддой

На ТНТ подали в суд за извинение со скандалом с Буддой
Общество,  09.01.2018 09:14
В качестве компенсации морального вреда россиянин требует выплаты 2 биткоинов, 10 тысяч ecu и 500 рублей

Россиянин Олега Воронин подал в суд на ТНТ за извинение перед жителями Ингушетии за номер Comedy Woman о девушке-экскортнице. Мужчину также возмутило требование калмыков принести извинения за эпизод из сериала «Улица», в котором упоминается Будда.

В качестве компенсации морального вреда мужчина требует выплаты 2 биткойнов, 10 тысяч ecu (криптовалюта) и 500 рублей. Об этом он сообщил в письме радиостанции «Говорит Москва».

«В конце 2017 года произошёл целый ряд событий, которые меня возмутили, а именно: народ Ингушетии и Элисты потребовали извинений от ОА «ТНТ-Телесеть» за шутки, направленные якобы против них. Я пребываю в диком ужасе оттого, что происходит. Идёт целенаправленное уничтожение одного из важных аспектов в жизни любого гражданина, а именно: умения смеяться над шутками и обладанием чувством юмора.

На нервной почве у меня подскочило давление, я чувствую себя разбитым, морально уничтоженным. Я человек с устойчивой гражданской позицией считаю, что с этим произволом надо бороться. Считаю действия АО «ТНТ-Телесеть» незаконными, нарушающими мои права, т.к. в связи с регулярными извинениями за юмор мне причинены нравственные страдания и вред моему душевному здоровью».

Воронин также заявил, что ждёт от телеканала извинений за причинённый вред.

«Прошу обязать АО «ТНТ-Телесеть» извиниться передо мной за извинения и взыскать с ответчика, денежные средства в размере 2 биткоина, 10000 ecu и 500 рублей».

Ранее заместитель постоянного представителя республики Калмыкия при президенте РФ Баатр Лиджиев направил в адрес ТНТ письмо с требованием удалить фрагмент сериала «Улица», оскорбляющий чувства верующих. В нём один из героев назвал статуэтку Будды в соитии «символом перепихона». Лиджиев потребовал извинений, иначе пообещал обратиться в правоохранительные органы.

Сценка о работе эскорт-агентства, в котором одна из участниц шоу сыграла ингушку, вышла в эфир Comedy Woman 8 декабря. Представители республики назвали ролик порочащим ингушских женщин и обратились в Comedy Club Production за разъяснениями. В компании произошедшее назвали сценической ошибкой и принесли извинения. Спустя несколько дней генеральный директор Comedy Club Production Андрей Левин прибыл в постпредство Игушетии в Москве, его извинения перед постпредом сняли на камеру и выложили в сеть. В то же время у стен ТНТ собрались кавказцы, которые требовали от канала объяснений.

Спустя еще несколько дней, когда конфликт улегся, канал запустил в эфире ролик с извинением звёзд канала. Актёры и ведущие канала попросили прощения. 




суд телевидение
 
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