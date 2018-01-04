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«Россия-24»: Всё больше туристов выбирают для отдыха Бурятию
Общество, 04.01.2018 08:30
Федеральный телеканал посвятил сюжет отдыху на источниках Тунки
Как сообщает vesti.ru, «Термальные источники знаменитой Тункинской долины ждут тех, кто приедет отдохнуть в Бурятию. В этом году, кроме целебных источников, там открылись лыжные трассы и спуски для сноубордистов.
Целебный источник с повышенным содержанием метана бьет из-под земли с глубины более 1000 метров. Температура воды – плюс 58 градусов, поэтому купаются в нем даже зимой.
Медики подтверждают, что термальные источники знаменитой Тункинской долины врачуют без лекарств, только находиться в воде можно не более 20 минут. Целебная вода благотворно влияет не только на кожу человека, но и на все внутренние органы, по своему составу они приближены к тем, которые в Крыму, Ессентуках, Трускавце.
Всего в Тункинской долине более 200 природных источников и несколько здравниц, которые предлагают лечебные ванны, душ, грязи. В новогодние праздники они никогда не пустуют. Больше всего туристов в Аршане, где полезные свойства "живой" воды распознали еще в XIX веке. Теперь это один из самых популярных курортов Восточной Сибири.
Но приезжают сюда не только за здоровьем. Местные жители говорят, что зимой здесь даже красивее, чем летом. Тункинскую долину часто называют Сибирской Швейцарией, и сравнение это не случайно. Здесь есть водопады, минеральные источники, чистейший горный воздух, а главное — живописные заснеженные вершины Восточного Саяна. Возможность увидеть их с высоты есть у тех, кто отправляется на Шумак, самую отдаленную точку Тункинского национального парка.
Зимой добраться туда можно только на вертолете. Для любителей тишины есть турбаза, по которой безбоязненно бродят зайцы и косули. Расположена она тоже в долине минеральных источников, которых там около 100.
За год Тункинскую долину посещает около 260 тысяч туристов. География — весь мир. В этом году впервые для любителей зимнего отдыха открылись лыжные трассы и спуски для сноубордистов.
Еще одно место паломничества находится у подножия Восточного Саяна – там расположены несколько буддийских дацанов. Бурятская еда также придает отдыху национальный колорит, который очень привлекает туристов. Гостиницы, частные домики — выбор мест для постоя большой, но в новогодние праздники эти живописные места заполняют туристы, так что свободных мест почти нет».
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