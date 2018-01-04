В Бурятии прошёл отбор на «Танковый биатлон»

На общевойсковых полигонах ВВО, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Сахалинской и Еврейской автономной областях закончился первый отборочный этап соревнований «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»



В борьбе за право выхода в следующий этап участвовали почти 100 танковых экипажей, а также около 500 экипажей БПМ-2.



В рамках первого этапа, экипажи танков Т-72Б3 и БМП-2 соревновались в мастерстве владения штатной техникой, выявляя самых сильных в точности поражения разных мишеней из вооружения танков и боевых машин пехоты.



Кроме того, в программу отбора было включено прохождение маршрута с препятствиями. Участники на трассе преодолевали змейку, скоростной участок, условно зараженный район, косогор, эскарп, колейный мост и противотанковый ров с проходом.



Жесткий отбор прошли 40 танковых и 40 экипажей БМП. Они будут участвовать во втором этапе соревнований, который состоится в четырех общевойсковых объединениях округа, армейском корпусе на Сахалине, береговых войсках Тихоокеанского флота зимой этого года, сообщает ТК «Звезда».

На общевойсковых полигонах ВВО, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Сахалинской и Еврейской автономной областях закончился первый отборочный этап соревнований «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»



В борьбе за право выхода в следующий этап участвовали почти 100 танковых экипажей, а также около 500 экипажей БПМ-2.



В рамках первого этапа, экипажи танков Т-72Б3 и БМП-2 соревновались в мастерстве владения штатной техникой, выявляя самых сильных в точности поражения разных мишеней из вооружения танков и боевых машин пехоты.



Кроме того, в программу отбора было включено прохождение маршрута с препятствиями. Участники на трассе преодолевали змейку, скоростной участок, условно зараженный район, косогор, эскарп, колейный мост и противотанковый ров с проходом.



Жесткий отбор прошли 40 танковых и 40 экипажей БМП. Они будут участвовать во втором этапе соревнований, который состоится в четырех общевойсковых объединениях округа, армейском корпусе на Сахалине, береговых войсках Тихоокеанского флота зимой этого года, сообщает ТК «Звезда».

