Жительница Ангарска стала мамой во время удаления аппендикса

Необычная операция прошла 31 декабря



31 декабря 2017 года жительнице Ангарска сделали сразу и операцию по удалению аппендикса, и кесарево сечение. Об этом сообщается в официальном аккаунте больницы скорой медицинской помощи Ангарска.



«31 декабря совместными усилиями медицинских работников БСМП и ангарского городского перинатального центра была сделана успешная операция по удалению аппендицита и проведению кесарева у одной из рожениц. Малютка сразу была доставлена в роддом, а мама пока находится после операции в одном из отделений БСМП», - говорится в сообщении.



В минздраве Иркутской области уточнили, что состояние мамы и малыша удовлетворительное.

