В Иркутской области в Новогоднюю ночь разыскали подростка

Юношу потеряла воспитатель социально-реабилитационного центра



В результате организованных поисковых мероприятий полицейские разыскали живым и невредимым 16-летнего юношу, без вести пропавшего в городе Тулун.



31 декабря вечером около 21 часа в полицию обратилась воспитатель социально-реабилитационного центра. Она рассказала, что её воспитанник в обеденное время ушёл с территории учреждения и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.



Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, и уже менее через два часа подросток был обнаружен в квартире своего родственника и возвращён в центр.



С подростком проводится профилактическая работа в целях недопущения подобных самовольных уходов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

