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Топ спортивных событий 2017 года в Бурятии
Общество, 02.01.2018 09:10
«Байкал-Dailу» подводит спортивные итоги 2017 года. Самые яркие победы, лучшие спортсмены и всё, чем запомнился прошедший год – в нашей подборке
2017-й год запомнился красивыми победами бурятских спортсменов. Кристина Ткачёва выиграла первенство мира по боксу. Прославленный ушуист Владимир Максимов завоевал ещё два золота чемпионата мира по традиционному ушу и золото в ушу-таолу. Бурятские тхэквондисты завоевали 4 медали чемпионата и первенства мира, лучники выиграли два серебра и бронзу юношеского чемпионата мира. Евгений Оцимик стал первым в мире четырёхкратным чемпионом мира по тхэквондо. Сергей Хутаков выиграл золото чемпионата мира по стрельбе из лука (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата). Тамир Галанов стал бронзовым призёром чемпионата мира по боксу. Лыжница Алиса Жамбалова стала двукратным призёром чемпионата России. Школьница Яна Енина ворвалась в сборную России по пулевой стрельбе, выиграв на Кубке России.
Новый министр спорта
Важным событием для республики стали изменения в правительстве. В конце осени глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о назначении нового министра спорта и молодёжной политики. Им стал Вячеслав Дамдинцурунов. До этого он трудился в Москве заведующим кафедрой теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной деятельности Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма. Кроме того, Дамдинцурунов является известным промоутером боёв ММА. Он не исключил возрождения волейбольного клуба «Хара Морин» и заявил, что планирует развивать все виды спорта в Бурятии.
промоутером боёв ММА.
Убит молодой борец Юрий Власко
2017 год был отмечен и трагедией, которая произошла 29 июля на берегу Байкала в Горячинске. В ходе массовой драки двукратный чемпион первенств Европы Юрий Власко получил смертельную травму. Его ударили ножом в шею и добили обрезком арматуры по голове. Юре было всего 20 лет; в последнем интервью он заявлял о том, что готовился дойти до Олимпийских игр.
Главный тренер юниорской сборной России по вольной борьбе Магомед Азизов так поделился своей болью: «Власко неспроста возили на многие старты, он набирался опыта и был одним из лидеров полутяжёлого веса в юниорской сборной. Дважды Юра выигрывал первенство Европы по юниорам. Он был по-своему уникален, он набирал, у него было светлое будущее и олимпийские перспективы. За несколько дней до трагедии мы виделись на сборе в Новогорске... Для всех нас Юра всегда будет другом, русским богатырем, он всегда будет с нами. В нашей памяти навсегда останутся яркие схватки Юры. Как говорят, друзья не умирают, просто перестают быть рядом. Юра навсегда рядом с нами».
Убийцами Юрия Власко оказались трое уроженцев Улан-Удэ, ранее неоднократно судимые за кражи и разбои. Сейчас они находятся в СИЗО, общественность требует пожизненного заключения.
Оксана «Скала» Кошелева установила мировой рекорд в Улан-Удэ
Среди заметных достижений оказался рекорд Оксаны Кошелевой. Сначала пауэрлифтерша сдвинула 14-тонный КамАЗ. На то, чтобы сдвинуть грузовик на 3 метра, у спортсменки ушло менее 5 минут.
А уже 10 сентября силачка установила на площади Советов в Улан-Удэ мировой рекорд. Оксана, которая не зря получила прозвище «Скала», удержала руками два мотоцикла в то время, как они газовали в разные стороны. Всё произошло во время рок-фестиваля «Живее с музыкой», устроенного в честь Дня города. Зрители активно поддерживали Оксану, которая призналась позже: не ожидала, что у неё есть фанаты.
Турнир ММА Fight Nights Global собрал звёзд мировой величины в Бурятии
Весомым событием в спортивной жизни города стало и проведение 7 июля международного турнира по смешанным единоборствам (ММА) FIGHT NIGHTS GLOBAL 70. Его кульминацией стал супербой между уроженцем Улан-Удэ Алексеем Ивановым и бразильцем Русимаром Палхаресом. Бразильцу уже на 36 секунде 1 раунда удалось провести болевой приём на ногу, и победу заслуженно отдали ему.
Однако зрителей порадовал уроженец Улан-Удэ Вадим Бусеев. Он выиграл в первом раунде на 41 секунде 2 минуты техническим нокаутом у китайца Яньпан Гуо.
Фестиваль «Байкальский ветер» вошёл в тройку лучших в России
В августе в Бурятии прошёл юбилейный, десятый фестиваль «Байкальский ветер». В спортивной части программы фестиваля, традиционно был кайтсерфинг, виндсерфинг, плавание, гребля на байдарках САП-серфинг. А также пляжный волейбол. В развлекательной - open air, salsa beach, боди-арт, йога, фитнес и выступление улан-удэнской кавер-группы «Смак».
Спортсмены приехали из Улан-Удэ, Иркутска, Ангарска, Читы, Благовещенска и Новосибирска. Фестиваль водных видов спорта занял второе место в финале всероссийский премии событийного туризма Russian Event Awards, итоги которой были подведены в Липецке.
Инна Степанова получила «Золотой Олимп»
Лучница Инна Степанова была признана «Лучшим спортсменом-2016». Статуэтку, диплом и цветы ей вручил глава республики Алексей Цыденов. Он сказал, что болел на Олимпийских играх за лучницу в прямом эфире. Сама спортсменка призналась, что этот «Золотой Олимп» - первый в её карьере.
В мае серебряный призёр Олимпийских игр-2016 родила дочь. Родственники, друзья семьи и спортивная общественность Бурятии поздравили лучницу с рождением первенца. Первое фото девочки опубликовал супруг Инны, агинский борец Тимур Баторов.
Александр Богомоев попал в реанимацию после драки под Иркутском
Не обошлось в этом году и без травм. Так, победитель чемпионатов России по борьбе, обладатель Кубка мира Александр Богомоев Александр Богомоев получил в апреле в ходе драки в Усть-Ордынском удар трубой, в результате которого у него была разорвана селезёнка. В драке, обстоятельства которой до сих пор весьма туманны, также принимали участие тренер-вольник Баир Ильин и депутат думы Эхирит-Булагатского района Анатолий Асалханов.
Были печальные прогнозы, что Богомоеву придётся поставить крест на спортивной карьере. Но уже в сентябре в Кемерово борец одержал первую победу после перерыва, выиграв турнир «Шахтёрская слава».
При этом бурятский борец уже настроен на участие в Олимпиаде, которая пройдёт в 2020 году в Токио. В конце ноября Александр Богомоев подтвердил свой класс, выиграв международный турнир в Казахстане.
Александр Цоктоев стал бронзовым призёром Сурдлимпийских игр
Бронзовым медалистом Сурдлимпийских игр стал в июле борец Александр Цоктоев. Вместе с ним третье место на пьедестале разделил монгол Батбаатар Ширендев. Первое место у индийца Вирендер Сингха, второе – у грузина Шакро Чакветадзе. Победить бурятскому спортсмену помешала недолеченная травма плеча.
В августе Александру Цоктоеву вручили миллион рублей, а тренер бурятского борца Сырен-Доржи Андренов получил 500 тысяч.
Ирина Ологонова снова в строю
В спортивный строй после травмы на коленном суставе вернулась трёхкратный серебряный призёр чемпионатов мира Ирина Ологонова. В сентябре она заняла первое место в категории до 55 кг на международном турнире на призы трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя. Колено Ирина Ологонова повредила ещё на прошлом чемпионате мира-2016 в Будапеште.
Тогда, несмотря на травму, борица дошла до финала, где завоевала третье серебро чемпионатов мира. В этом году спортсменке провели операцию на коленном суставе, непростое восстановление длилось почти в полгода. Ирина вынуждена была пропустить чемпионат России и, соответственно, главный старт года - чемпионат мира в Париже.
Теперь бурятская борица полностью восстановилась после сложной операции и сейчас находится в хорошей форме. Она возглавила женскую сборную на Кубке мира по борьбе в столице Чувашии.
Дари Саханова ворвалась в мировую юниорскую серию
На слуху весь год была 14-летняя теннисистка Дари Саханова, игравшая на крупных международных турнирах. Осенью вместе с Анастасией Комар (Республика Беларусь) Дари вышла в основную сетку парного разряда мировой юниорской серии.
Бурятская теннисистка также во второй раз подписала контракт с ASICS – мировым лидером по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Она продолжит выходить на корты в экипировке фирмы под флагом Бурятии.
Кроме того, Саханова будет рекламировать воду премиум-класса «Легенда Байкала». Стороны уже согласовали финальные условия контракта, а предложение поступило ей ещё в июле. Воду, которую будет рекламировать Дари, экспортируют в Японию, Южную Корею, Китай.
Известный оружейный мастер и ювелир Жигжит Баясхаланов создаст собственный логотип теннисистке.
Дари Саханова так прокомментировал «Байкал-Dailу» итоги года:
«По моему мнению, задачи, которые ставила перед собой в уходящем сезоне, выполнены. Неплохо сыграла в матчах Российского теннисного тура, юниорской серии Tennis Europe Junior Tour до 15 и 17 лет, мировой серии ITF до 19 лет. Важно, что получила прописку в мировом юниорском рейтинге. Получилось сыграть в нескольких финалах в одиночном и парном разрядах, завоевать титул европейской юниорской серии. В этом сезоне мои наставники, мой папа Саханов Зоригто Иванович не ставили задач добиваться результатов на пределе сил в каждом турнире. Я благодарна наставникам, семейному тандему Юлии Олеговны Кашеваровой, многократной чемпионки СССР, личного тренера второй ракетки мира, призера Олимпийских Игр в Пекине Веры Звонаревой, её дочери Марии Мох, известной теннисистке, тренеру по фитнесу Александру Викторовичу Савину, чемпиону России по синхронному катанию на коньках, который раньше работал со сборными командами Китая. Впереди важные сезоны. Я готова к ним технически, физически и морально.
Моя большая благодарность мировой компании ASICS по производству лучшей обуви и одежды для занятий спортом. Для меня было большой честью решение ASICS о продлении рекламного контракта на новый сезон.
Я благодарна всем, кто поддерживает меня, следит за моей карьерой в родной Бурятии. Поздравляю всех жителей республики с Новым Годом. Желаю счастья и благополучия».
Базар Базаргуруев получит бронзу Олимпийских игр-2008
Заслуженную олимпийскую медаль получит бурятский борец Базар Базаргуруев. Это стало возможным после того как Международный олимпийский комитет после перепроверки допинг-проб лишил серебряной медали Игр украинского борца Василия Федоришина. В финале Игр-2008 он проиграл россиянину Мавлету Батирову, который получит золотую медаль. Серебро в этом весе получит Кеничи Юмото (Япония), а бронзу - бурятский борец Базар Базаргуев, выступавший на Олимпиаде под флагом Кыргызстана.
Стальвира Оршуш стала чемпионкой России
10 июня в городе Каспийск (республика Дагестан) завершился чемпионат России по женской борьбе. Сборную Бурятии представляли 15 спортсменок, которые в итоге завоевали пять медалей. Золото соревнований взяла Стальвира Оршуш. За победу чемпионка получила автомобиль «Фольксваген Гольф». Также в декабре Стальвира Оршуш получила золотой знак ГТО.
Увы, но на чемпионате мира Стальвира не смогла завоевать медалей, остановившись в шаге от бронзы.
Светлой памяти наставников
В сентябре на 69-м году жизни скончался заслуженный тренер России Фёдор Николаевич Махутов, воспитавший многих известных бурятских борцов. Известно, что он очень сильно переживал гибель своего воспитанника Юрия Власко, убитого этим летом на Байкале.
Сборная России по вольной борьбе среди юношей, завоевавшая 8 медалей первенства мира из 10-ти, посвятила свою победу памяти Фёдора Махутова.
Завершился год ещё одним печальным событием, 26 декабря ночью после продолжительной тяжёлой болезни ушёл из жизни известный тренер по вольной борьбе Валерий Сыдеев. Он совмещал тренерскую и общественную деятельность с профессиональной журналистикой. Валерий Сыдеев подготовил победителей Сурдлимпийских игр, чемпионов Европы и мира среди слабослышащих спортсменов.
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