Главные итоги жизни в Бурятии-2017

Какое событие можно считать самым позитивным для жизни республики? А что опозорило регион или дурно ославило на всю Россию? Какие загадки, трагедии и начинания принёс этот год? Обо всём этом подробнее в топе главных итогов года-2017



Наиположительнейшим абсолютно для всех жителей Бурятии событием в этом году можно смело назвать снижение и заморозку цен на электроэнергию Напомним, последние два года тариф на «свет» для населения республики только снижался. С 3,052 до 2,87 рублей за киловатт-час в июле 2016 года и до 2,752 рублей киловатт-час – в этом году.В декабре стало известно, что цена «за свет» для простых жителей Бурятии не изменится до 1 июля 2019 года. Заморозки цен на электроэнергию добился глава Бурятии Алексей Цыденов, направив обращение ФАС России. При том, что для всех регионов страны в будущем году планировалось повышение примерно на 4%.Но праздник света пришёл не только на улицы городов и сёл республики, но и на предприятия. Напомним, в июле этого года правительство России включило Бурятию в перечень особых зон оптового рынка электроэнергии без ограничений срока. Решение вступило в силу с 1 сентября. В итоге и для бизнеса Бурятии тариф снизился в среднем на 25%: для малого бизнеса - с 6,97 до 4,93 рубля за киловатт-час, для среднего - с 5,62 до 3,93 рублей, для крупного - 3,59 до 2,84 рубля киловатт-час.Благодаря этому предприниматели республики сэкономили за несколько месяцев в общем 1,5 миллиарда рублей. А бюджетные организации - более 100 миллионов рублей. Например, только ЛВРЗ стал платить меньше на 12 миллионов рублей в месяц.









Притчей во языцех станет коммунальная авария , произошедшая в Улан-Удэ 9 ноября на улице Лебедева. Напомним, разрушился ветхий коллектор диаметром 90 см, который эксплуатируется с 1969 года. Масштабы аварии были уникальны.Под отключение холодного водоснабжения попали 1285 домов: 475 многоквартирных и 810 неблагоустроенных и частных. И ещё 45 социальных объектов: детсады, школы, поликлиники, больница скорой помощи, госпиталь, дом престарелых, детский дом и другие. Это около 100 тысяч жителей Улан-Удэ. Из них 30 тысяч человек остались и без тепла, поскольку отопление некоторых домов зависит от холодной воды.На следующий день в городе был ведён режим ЧС. Власти пообещали устранить аварию вечером того же дня. Но сдержать слово не получилось. В итоге четверть города жила в спартанских условиях больше двух суток.На аварию обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, по поручению которого было возбуждено уголовное дело по признакам халатности, поскольку сотрудники МУП «Водоканал» не выполнили обязанности по обеспечению безопасности систем водоотведения и предотвращения возникновения аварийных ситуаций. Следственный комитет России провёл обыск на муниципальном предприятии. Показания пришлось дать и сотрудникам администрации города.









Передача «Пусть говорят» на Первом канале множество раз в этом году черпала сюжеты из жизней жителей Бурятии. Но самой первой и самой неправдоподобно киношной стала судьба двух семей из Курумканского района 34 года назад в семьях однофамильцев Цыреновых из села Курумкан и местности Булак Курумканского района родились дочери. Радостное событие произошло в один день, 21 января, с разницей в несколько часов.Дочь Алисы Цыреновой назвали Юлией (сейчас женщина живёт в Улан-Удэ), а дочь её однофамилицы Любови - Дугармой. По мере роста дочки и матери то и дело слышали, что не очень-то похожи на родных. Правду о том, что женщины из роддома забрали не родных дочерей, узнали только спустя 34 года, после проведённого ДНК-теста.









Но это оказалась лишь частью истории. Во время съёмок в Курумканском районе и Улан-Удэ столичные журналисты выяснили, что 56 лет назад всё в том же Курумканском роддоме перепутали и одну из мам - Алису Цыренову.Алиса, одна из 6 детей семьи Цыреновых, родилась в Курумкане в 1960 году. Вскоре журналисты нашли, по предположению, подменённую с ней Бутидму, которая сейчас живёт в Иркутске.В итоге в Москву поехали Алиса и её сестра Сэсэг, воспитанные в одной семье, и Бутидма из Иркутска со своей сестрой Татьяной. Генетическая экспертиза, сделанная прямо на программе, выявила кровное родство Сэсэг с Бутидмой и Алисы с Татьяной. Это стало шоком для всех – и героев передачи, и телезрителей. В Бурятии даже стали актуальны шутки про определение родства по ДНК.









В ноябре в Бичурском районе Бурятии была запущена первая солнечная электростанция . Республика стала одним из первых регионов России, который создаёт альтернативную энергетику.Строительство Бичурской солнечной электростанции (СЭС) мощностью 10 МВт началось в мае этого года, а закончилось уже в сентябре.- Запуск в работу первой солнечной электростанции позволит повысить надежность электроснабжения Бичурского района, улучшить экологическую обстановку, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.Инвестор и генеральный подрядчик строительства солнечной электростанции - структуры группы компаний «Хевел» (совместное предприятие ГК «Ренова» и АО РОСНАНО).





Известно, что в 2018 году планируют построить вторую солнечную электростанцию – Гусиноозёрскую СЭС мощностью 15 МВт. Кроме того, определены места строительства СЭС в Кабанском, Мухоршибирском, Тарбагатайском районах. Проведено дополнительно обследование участков в Джидинском, Хоринском районах.29 июля на Байкале в курортной зоне возле села Горячинск Прибайкальского района был убит известный молодой борец Юрий Власко.









Юрий приехал на родину в составе юниорской сборной страны, чтобы принять участие в прошедшем накануне турнире. Ему удалось победить в весе до 96 килограмм. После он пригласил приехавших с ним борцов отдохнуть на озере.Юрий спал, когда его разбудили и попросили защитить от хулиганов, которые, как выяснилось позже, имели богатое криминальное прошлое. Кстати оказалось, что виновниками конфликта оказались именно знакомые спортсмена – один из них обидел приставаниями девушку.Завязалась массовая драка. Власко нанесли удар ножом в шею и обрезком арматуры по голове. Шокирующее видео произошедшего попало в интернет и позже легло в основу уголовного дела.По делу об убийстве задержаны сначала двое подозреваемых, 29 и 33 лет. Один из них бил ножом (мужчина признался в этом, но уверяет, что действовал в рамках самообороны), а другой добивал металлическим прутом. Позже был арестован третий - 32-летний мужчина стрелял из травматического пистолета.По словам друзей Юрия, задержанные неустанно подают апелляционные жалобы, считая, что содержание их под стражей в СИЗО - слишком суровая мера пресечения. Но их не освобождают на время следствия, которое ещё не окончено.





Самым странным и неясным происшествием года можно с лёгкостью назвать сказочное обогащение моментально ставшего миллионером улан-удэнца, который не спешит воспользоваться плодами удачи.16 ноября купленный из Улан-Удэ билет лотереи «Гослото «4 из 20» выиграл суперприз – более 46,5 миллиона рублей. Дополнительно к этой сумме победитель получил ещё полмиллиона. Итоговый выигрыш составил 47 миллионов рублей.- Победитель ещё не вышел на связь. Ждём его, - сообщили «Байкал-Daily» в «Столото».









В Бурятию в этом году вернулось бешенство . Последний раз это заболевание среди животных в Бурятии фиксировалось в 2010 и 2013 годах соответственно в Джидинском и Закаменском районах.По данным Роспотребнадзора, последний случай заболевания людей бешенством в Бурятии был зафиксирован в 1981 году в Еравнинском районе. До этого болезнь передавалась человеку в 1963 году в Улан-Удэ, а ещё раньше – в Кяхтинском (1936 год) и Иволгинском (1930 год) районах.Первый случай бешенства в 2017 году среди диких животных был выявлен в ноябре на одной из животноводческих стоянок сельского поселения «Хушун-Узурское» Мухоршибирского района. Больная лиса набросилась на сторожевую собаку. В радиусе 10 километров от эпизоотического очага 22 ноября был введён карантин.Второй случай был зафиксирован в селе Хонхолой того же Мухоршибирского района. Здесь заражённая опасным вирусом лисица набросилась на ребёнка. К счастью, животное не смогло прокусить ботинок.Следующие случаи бешенства были выявлены также в Мухоршибирском районе, где от опасного вируса по очереди пали две коровы.Зафиксирован случай бешенства также в Джидинском районе, где погибла ещё одна корова. С 13 декабря карантин объявлен и в Джиде.









Этой весной Улан-Удэнская агломерация, где на тот момент более трети дорог находились в ненормативном состоянии, вошла президентский приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», который продлится до 2025 года.Столице республики и прилегающим районам - Иволгинскому, Тарбагатайскому, Заиграевскому и Прибайкальскому выделили более 1,2 миллиарда на ремонт дорог.





За лето в агломерации было отремонтировано 56,3 км автодорог. Из 70 объектов 29 – в Улан-Удэ. Это, в частности, печально ранее известный пробками участок улицы Бабушкина ведущий в 100 кварталы. А также ремонт прошёл на 6 улицах и 5 перекрёстках, в рамках проекта были объединены остановки «5 километр» и «Дачи» на улице Иволгинская. Восстанавливались и другие остановочные площадки и устанавливались «мигающие» светофоры.В Прибайкальском районе отремонтированы 12 улиц в селах Турунтаево, Кома и Ильинка. В Заиграевском районе селах Заиграево, Эрхирик и Онохой обновили 14 участков дорог. В Иволгинском - сделали дорогу от федеральной трассы к селу Тапхар и по одной улице в селах Иволгинск, Хойтобэе и Калёново. Сданы два подъезда к селу Тарбагатай и одна улица в районном центре. Также отремонтированы три участка дорог регионального значения.В декабре стало известно, что Бурятии остается в проекте и в дальнейшем продолжит получать федеральное софинансирование.2 августа, когда вся республика ждала приезда Владимира Путина, в Бурятии случилась оказия. На туристической базе «Дали-Байкалтур» на побережье Байкала в местности Лемасово Кабанского района произошло массовое отравление детей На базе отдыхали около 290 детей и взрослых (при значительно меньшей вместимости). Более половины приехали на танцевальный фестиваль Baikal Dance Camp. Около 50 человек - на слёт детского кино «Стоп-кадр». Остальные были участниками фестиваля английского языка.Оказалось, что ни одна фирма-организатор не предупредила власти или медицинские службы о том, что на частной базе отдыхает такое количество детей.За сутки с признаками сильного пищевого отравления было госпитализировано 77 человек. Из них 66 детей от 8 до 16 лет. Одна девочка изначально была доставлена в реанимацию инфекционного стационара. Среди взрослых госпитализировали четырёх поваров из семи работников пищеблока.Пробы у троих поваров оказались положительными по норовирусной инфекции, у одного – по ротавирусной. Норовирус был выявлен и у большинства других заболевших. При проверке работников пищеблока оказалось, что двое из них не проходили медицинского осмотра. Отметим, что собственник базы - ИП Ешеев, а питание обеспечивал ИП Цыренов.Работу пищеблока и столовой базы, естественно, приостановили. Здоровых взрослых и детей вывезли. Управление Роспотребнадзора по Бурятии организовало эпидемиологическое расследование. Проверку взяла на контроль прокуратура Бурятии. Следственный отдел по Кабанскому району СУ СКР возбудил уголовное дело за предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.









Законодательные новшества этого года часто вызывали противоречивые отзывы населения республики. Кроме, однако, новых выплат за детей.Президент Владимир Путин заявил, что в России с 1 января 2018 года введут ежемесячную выплату на рождение первенца до 1,5 лет.В среднем пособие составит в 2018 году 10 523 рубля, в 2019-м — 10 836 рублей, в 2020-м — 11 143 рубля. Но получать их смогут семьи, где доход на человека не превышает 1,5-кратной величины прожиточного минимума.Также президент предложил продлить действие программы материнского капитала до 2021 года. А многодетным семьям обещал субсидировать ипотеку, чтобы ставка не превышала 6%.Местное нововведение – с 1 июля в Бурятии ввели штрафы за свободный выгул собак в неположенных местах - вызвало у жителей республики недопонимание. Улан-удэнцы поняли это как полный запрет нахожению собак где-либо кроме 18 специально отведённых мест в городе. Но суть закона в том, что там собаки без ущерба кошельку владельца могут бегать без намордника и привязи. В других же местах, кроме детских и спортивных площадок, собаки могут продолжать гулять с хозяином, но обязательно на привязи и в наморднике.В большее негодование жителей столицы Бурятии привёл закон об «остеклении балконов» , который вступит в силу с апреля 2018 года. С этого срока внешний вид балкона при изменении нужно будет согласовывать в администрации города.Прогрессивную попытку улучшить архитектурный облик Улан-Удэ приняли в штыки, испугавшись штрафов и бюрократии. Но как заверили в мэрии, согласование не займёт более 10 дней. Причём эта услуга и даже разработка проекта будет предоставляться бесплатно. К тому же, нововведения не коснутся людей, которые остеклили балкон раньше.- Суть закона не в том, чтобы наказывать людей за самовольное остекление балконов, а в том, чтобы навести порядок именно на центральных улицах нашего города, - объяснял председатель комитета по архитектуре Александр Маренич.





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