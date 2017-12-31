Топ культурных событий 2017 года в Бурятии

Также жители Бурятии активно участвовали и в онлайн-конкурсе «Моя Москва» с 5 июня по 6 июля. 15 победителей в каждой номинации получили туристические путевки в столицу России для двоих на три дня.Не менее массовым стал международный фестиваль «Голос кочевников», который собрал более шести тысяч зрителей . Он прошёл с14-15 июля в заиграевской степи, в туристском комплексе «Степной кочевник» в селе Ацагат. Многие из гостей в эти дни ночевали прямо в палатках на территории комплекса. Ценители world music услышали 15 различных коллективов.При этом «Национальный календарь событий»: Events In Russia.com включил «Голос кочевников» в топ-200 лучших событийных проектов России и присвоил ему статус «Национального события 2018». Теперь «Голос кочевников» получит активную информационную поддержку со стороны Национального календаря. Также «Голос кочевников» получил награду на фестивале «Russian Event Awards 2017».Жаркая борьба за победу развернулась на шоу «Танцуют все!», где бурятский театр «Байкал» выиграл звание лучшего танцевального коллектива страны . 7 мая состоялся финал знаменитого шоу: из 11 конкурсантов до конца дошли только 6.









Для решающей битвы театр «Байкал» подготовил необычную композицию, в которой под этническую музыку исполнил разнообразные стили – элементы брейка, самба, поддержки из балета и даже ёхор. Победителя выбрали зрители в зале. Коллективу «Байкал» торжественно вручили кубок «Танцуют все!» и сертификат на миллион рублей. Пользователи праздновали победу «Байкала» так, будто сами выиграл миллион, а артистов осыпали почётными званиями.Изменения претерпел и состав правительства Бурятии. В декабре Алексей Цыденов подписал указ о назначении нового министра культуры. Этот пост достался Соёлме Дагаевой, с 2010 года занимавшей пост гендиректора ООО «Информполис». Она призналась, что конкурс был непростым. Напомним, ранее должность министра культуры Бурятии занимал Тимур Цыбиков. На этой должности он проработал 9 лет. Всего на пост министра культуры Бурятии претендовали 15 человек.





Но талантливые артисты из республики достигли высот не только в России, но и в Великобритании, где в очередном выпуске шоу «Британия ищет таланты» («Britain’s got talent») приняли участие гуттаперчевые девочки из Бурятии. Их выступление назвали одним из самых лучших на шоу. Номер зрители оценили, встав с аплодисментами с мест.









В Канаде о них сняли фильм «Три желания для золотой рыбки» . Он повествует о жизни и работе артисток цирка Дю Солей. В «документалке» рассказывается о Баярме Зодбоевой, Ирине Цыцендамбаевой, Аягме Цыбеновой. Девушки рассказали о своём детстве, о том, как и кто распознал в них уникальный талант, как они попали в цирк Дю Солей.









18 августа в США в Портленде состоялась свадьба Баярмы Зодбоевой и Аланом Пэрри – генеральным менеджером сцены цирка Дю Солей. Предложение руки и сердца девушке поступило ещё прошлой осенью. Молодые дали клятвы любви перед священником в роскошном саду.









На выступлениях «Гуттаперчевые девочки» постоянно встречают знаменитых американских актёров и музыкантов. Фотографии с ними они размещают на своих страницах в социальных сетях. В их числе Крис Прэтт , запомнившийся по роли «Звёздного Лорда» в «Стражах Галактики», а также сыгравший роль главного героя Оуэна Грэйди в фильме «Мир Юрского периода». Баярма Зодбоева публиковала в Сети снимки с актёром Нилом Патриком Харрисом , сыгравшим роли Барни Стинсона в телесериале «Как я встретил вашу маму» и Графа Олафа в сериале «Лемони Сникет: 33 несчастья», а также с Брэндоном Раутом - исполнителем роли Кларка Кента в фильме «Возвращение Супермена».Во время очередной премьеры цирка Дю Солей в канадском Ванкувере в гости к артисткам из Бурятии зашёл знаменитый рокер Стивен Тайлер, лидер группы Aerosmith. Он поинтересовался, откуда артистки родом. Получив ответ, что девушки из России, музыкант сильно удивился.









Порадовал жителей Бурятии и приезд российскойзвезды - хореографа Егора Дружинина, который стал участником «Ночи ёхора» в Улан-Удэ . Фестиваль проходил в Этнографическом музее 1 и 2 июля. Егор Дружинин присоединился к танцующим народный танец улан-удэнцам во второй день. Он станцевал ёхор вместе с театром «Байкал» на главной сцене. Хореограф остался впечатлён поездкой в Бурятию, отдыхом на Байкале и знакомством с национальной культурой. Он охотно раздавал автографы и общался с жителями Бурятии.









Но кроме позитивных событий ознаменован этот год и трудностями в сфере культуры. В Улан-Удэ в марте появилась информация о возможном закрытии музея природы Бурятии на улице Ленина. Тогда ещё было непонятно, было идёт ли речь о полной ликвидации культурного учреждения, его переезде или реформировании.Выяснилось, что аварийное здание по улице Ленина, где ранее сосуществовали Музей природы и театр «Ульгэр» закрыто на реконструкцию. Но после ремонта в здании сможет остаться лишь одно из двух этих учреждений культуры. Об этом сказала в конце года министр культуры Соёлма Дагаева. Также она отметила, что 2017 году была возможность купить в рассрочку здание на Мокрова под Музей природы, но и оно «ускользнуло» - было продано другим.Пока Музей природы размещается в Национальном музее.









В этом году Бурятию посетила целая плеяда звезд российской эстрады. Так, Григорий Лепс в октябре впервые дал концерт в Улан-Удэ , представив свою юбилейную программу «Ты Чего Такой Серьёзный». Концерт прошёл при полном аншлаге: артиста просили выступить на бис и задарили букетами цветов. Некоторым из присутствующих на выступлении удалось получить автограф известного певца.









Концерт культовой рок-группы «Сплин» состоялся 6 ноября . Сперва зрителям пришлось отстоять длинную очередь перед ночным клубом, которая заканчивалась на парковке автомобилей. Стоило только музыкантам появиться на сцене, как зал взорвался аплодисментами. Ни один зритель не смог устоять на месте: вся толпа дружно танцевала и подпевала знакомые много лет песни.









Посетила столицу Бурятии и Наргиз Закирова, которая оказалась в республике уже во второй раз. 30 октября она представила программу «Шум сердца» . Вместе с певицей пел весь зал. Непривычным показался улан-удэнцам и образ артистки, она вышла на сцену с уже отросшими волосами.









С небывалым аншлагом прошёл и концерт культовой рок-группы «Би-2» . 22 апреля услышать рок-легенд пришло больше трёх тысяч человек. Зрители, не жалея голоса и ног отплясывали, напевая полюбившиеся хиты. Ближе к середине выступления с песней «Лайки» зрители подняли вверх сотни заранее полученных табличек, поддерживая своеобразным флешмобом исполнителей.









Кроме того, ещё до концерта музыканты побывали на площади Советов, где сделали фото с «легендарной» головой Ленина. Шура и Лёва пошутили про историю создания памятника, сообщив что по легенде внутри головы находится четырёхкомнатная квартира и призвали звонить риэлторам.А 29 мая в Улан-Удэ состоялся концерт «короля» российской поп-эстрады Филиппа Киркорова . Исполнителю удалось полностью воссоздать атмосферу одноимённого шоу в Кремле, посвящённого 50-летию певца.Во время шоу певец непринуждённо общался с публикой, прошёлся по залу, жал руки поклонникам и обменивался объятиями. Также поклонники творчества Филиппа Киркорова подарили ему икону ручной работы и огромное количество цветов.





Ярким и запоминающимся было шоу Сергея Лазарева, которое прошло 16 апреля в Улан-Удэ . Певец выступил на сцене с программой «The best» («Лучшее»), собрав полный зал. Во время исполнения песен фанаты «зажгли сердце» своего кумира – девушки подняли зажигалки в унисон преподнесённым композициям. Сам Сергей после этого признался в любви Улан-Удэ и пообещал порадовать поклонников новым визитом уже в следующем году. Кроме благодарностей, врученных цветов и открыток Сергей получил от местных поклонников свой портрет.





Кроме того, важным событием стало, то, что проекты «Сказочный Сагаалган» и «Буузын Баяр – праздник буузы» вошли в Национальный календарь событий EventsInRussia.com. Международный туристский проект «Сказочный Сагаалган» реализуется с 2008 года в рамках празднования бурятского национального праздника «Сагаалган». Фестиваль национальных традиций «Буузын Баяр – праздник буузы» - это праздник бурятской гастрономии и культуры. Мероприятия получили активную информационную и PR-поддержку в рамках проекта в течение всего года.









Но не все изменения принимаются жителями легко. Например, скульптурная композиция Даши Намдакова «Хранитель Байкала», которая должна была быть установлена летом на острове Ольхон , вызвала много противоречий. Это бронзовая экспозиция в виде древнего дерева, крона которого превратилась в окаменевшую «корону» и в ней будто застряли окатыши байкальской гальки.







