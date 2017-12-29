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31 декабря и 1 января улан-удэнцам ограничат проезд через площадь Советов
Общество, 29.12.2017 11:57 Фото:
Маршрутные автобусы будут передвигаться без изменений
Во время проведения новогодней шоу-программы на площади Советов изменений схемы движения маршрутных автобусов не планируется. Для личного автотранспорта 31 декабря и 1 января будет ограничен проезд через площадь Советов.
В новогоднюю ночь движение трамваев будет продлено с 22:00 31 декабря 2017 года до 02:00 1 января 2018 года по маршрутам № 1, 2, 4 (по одному вагону на маршрут).
Движение автобусов по маршрутам №№ 2, 3, 15, 19, 23, 25, 29, 30, 33, 37, 40, 55, 56, 59, 70, 71, 82, 95, 97, 100 также будет продлено с 23:00 часов 31 декабря 2017 г. до 02:00 часов 1 января 2018 г. На линиях маршрутов будут работать от 5 до 10 единиц пассажирского автотранспорта.
В праздничные дни с 1 по 8 января 2018 года будут курсировать 30 трамваев. Работа автобусов МУП «Городские маршруты» и частных перевозчиков будет осуществляться по графику выходного дня. Ежедневно будут выходить по маршруту не менее 30 муниципальных автобусов.
По вопросам работы общественного транспорта можно обращаться по телефону «горячей линии» 45-45-53. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 20:00, включая выходные и праздничные дни. Точное время движения автобусов и трамваев в конкретный день можно определить с помощью мобильного приложения «Умный транспорт» и интернет-портала http://bus03.ru/, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
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