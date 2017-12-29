Детские сады Бурятии удивляют снежными фигурами

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Новая функция Instagram разозлила пользователей Общество, Пользователи Instagram раскритиковали обновление приложения, в результате которого рекомендованные записи стали отображаться в основной ленте

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Сироты Бурятии попали в «Новогоднюю Сказку» Общество, Благотворительная акция «Байкал-Daily» завершилась весёлой новогодней ёлкой, необычным спектаклем и сладкими подарками. Дети приехали из социальных учреждений с разных концов республики на городскую ёлку в театр, где их окружила атмосфера новогодней сказки и волшебства

В Бурятии прошёл спортивный фестиваль инвалидов «Преодоление-2017» Общество, В рамках фестиваля прошло тестирование по сдаче норм комплекса ГТО

