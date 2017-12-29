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Детские сады Бурятии удивляют снежными фигурами

Детские сады Бурятии удивляют снежными фигурами
Общество,  29.12.2017 11:27
Участие в лепке принимают воспитатели и родители

В связи с обилием снега в Бурятии, детские сады вовсю украшают свои дворы необычными снежными скульптурами. В конкурсах по их лепке участвуют как сами сотрудники, так и родители детей.

Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре огромных снежных нерп слепили в селе Иволгинск сотрудники детского сада «Берёзка». Животных изобразили плавающими в озере Байкал. Акция была направлена на их защиту.

Идея устроить конкурс снежных фигур «Снежная сказка» пришла и сотрудникам детского сада №66 «Ягодка» в Улан-Удэ. Они подключились к работе сами и привлекли родителей малышей.

- В этом году погода одарила нас обильным снегопадом. Наши воспитатели и родители решили использовать этот дар природы в качестве стройматериала. Мы поработали на славу. Все остались довольны, особенно наши дети. Большое спасибо тем, кто принял активное участие,- рассказали в детском саду «Ягодка».

На территории сада развернулась целая выставка работ из снега. Участники слепили символ года – огромную лежащую собаку по кличке Рекс. Также на площадке появился снежный замок, с расположенным рядом зелёным холмом. Во дворе сада расположилась весёлая разноцветная гусеница, с рожками из мишуры. Не обошлось и без пары нерп, плавающих в озере Байкал.





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